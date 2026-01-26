Технорокетс — центр ракетных видов спорта: теннис, падел-теннис, сквош, пиклбол, бадминтон, настольный теннис
На бесплатную пробную тренировку Приглашаются дети и взрослые. Вас ждут яркие эмоции, отличная компания и море позитива. Приходи и почувствуй себя победителем!
- Теннис — классика жанра, проверенный временем способ поддерживать форму и получать удовольствие от игры
- Падел-теннис — новая волна популярности, игра, сочетающая стратегию и динамику
- Сквош — интенсивная кардионагрузка и отличная разминка для ума
- Пиклбол — идеальный выбор для всей семьи, легкий старт и море удовольствия
- Бадминтон — отличный вариант для веселого времяпровождения и улучшения координации
- Настольный теннис — развивает реакцию и точность движений
Арендовать корт или записаться в секцию можно по телефону: 8-985-294-62-16 — Константин
Присоединиться к группе Технорокетс
https://arenaplay.ru/aptehnopolis
https://vk.com/arenaplaytechnopolis
Проект «Sciencely» и его основатель Михаил Каптюг со стендапом «Передний край науки» выступит в ДК МИЭТ (12+) Реклама
Технорокетс — центр ракетных видов спорта — теннис, падел-теннис, сквош, пиклбол, бадминтон, настольный теннис Реклама
На Георгиевском шоссе установили искусственные неровности. Для многих водителей это стало неожиданностью Новости
Один из подходов к станции Крюково до сих пор утопает в снежной каше — хотя у вокзалов должен быть приоритет в уборке Новости
Концерты Вячеслава Бутусова и Стаса Михайлова в ближайшие два дня в КЦ «Зеленоград» — успейте купить последние билеты Новости
Группы по йоге и караоке открывают для зеленоградцев старшего возраста, а также проведут «помадную вечеринку» Новости
Крупнейшие зеленоградские предприятия микроэлектроники могут объединить в мега-корпорацию с финансированием в триллион рублей, который соберут с россиян Новости
Встреча с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию и развлекательная программа — на катке у корпуса 165 Новости
Профориентационная встреча для школьников: образовательные маршруты и профессии — 27 января в Андреевке Новости
Школа зооволонтеров приглашает детей с 10 лет — на очередном занятии расскажут о правилах спасения животных с улицы Новости