Техцентру «Автолидер» срочно требуются специалисты:
- Автослесарь,
- Специалист по сход-развалу,
- Шиномонтажник,
- Автоэлектрик.
Предоставляем постоянную работу. Предпочтение мужчинам среднего возраста с большим опытом работы.
Требования:
- Опыт работы с иномарками;
- Знание устройства основных систем, узлов и агрегатов;
- Желателен опыт работы с автоэлектрикой;
- Желателен опыт диагностики и ремонта ДВС;
- Опыт проведения ТО отечественных авто и иномарок (двигатель, тормоза, трансмиссия);
- Полная занятость.
Обязанности:
- Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей.
- Диагностика автомобиля.
Условия:
- Заработная плата % (высокая);
- График работы обсуждается;
- Бесплатный ремонт собственного автомобиля;
- Обеспечение оборудованием.
По вопросам трудоустройства звоните по телефону 8(916)513-20-99
«Покажите мне звук». Музей представил выставку звуковых устройств разных эпох и две частные коллекции
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