МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Техцентру Автолидер срочно требуются специалисты 08.08.2018 Техцентр Автолидер Реклама

Техцентру «Автолидер» срочно требуются специалисты:

  • Автослесарь,
  • Специалист по сход-развалу,
  • Шиномонтажник,
  • Автоэлектрик.

Предоставляем постоянную работу. Предпочтение мужчинам среднего возраста с большим опытом работы.

Требования:

  • Опыт работы с иномарками;
  • Знание устройства основных систем, узлов и агрегатов;
  • Желателен опыт работы с автоэлектрикой;
  • Желателен опыт диагностики и ремонта ДВС;
  • Опыт проведения ТО отечественных авто и иномарок (двигатель, тормоза, трансмиссия);
  • Полная занятость.

Обязанности:

  • Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей.
  • Диагностика автомобиля.

Условия:

  • Заработная плата % (высокая);
  • График работы обсуждается;
  • Бесплатный ремонт собственного автомобиля;
  • Обеспечение оборудованием.

По вопросам трудоустройства звоните по телефону 8(916)513-20-99

http://автосервис-зеленоград.рф

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"ДЕТСТВО Плюс"

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Набор в группы
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В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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