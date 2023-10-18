Свежий воздух, тишина и городские удобства: сдана первая очередь нового коттеджного поселка «Новое Бакеево Современный квартал» 18.10.2023 Реклама ООО «ЮР-ИНВЕСТ», ИНН 7718641451, erid:LatgBTZsZ

25 домов готовы в коттеджном поселке «Новое Бакеево Современный квартал» рядом с Зеленоградом. Сейчас их можно приобрести на выгодных условиях. Вы получите комфортный просторный дом рядом с лесом и прудом и в непосредственной близости к городу.

Стоимость коттеджей — от 12,86 миллионов рублей. При 100-процентной оплате предоставляется скидка — 10%. Коттеджи в новом поселке можно купить в ипотеку, причем по ставке от 4,3%. Доступна льготная ипотека по программе господдержки — в том числе, для семей с детьми, работников бюджетных организаций, IT-специалистов.

«Новое Бакеево Современный квартал» — отличное место для тех, кто хочет жить в своём доме со всеми удобствами. Сейчас застройщик сдал первую очередь коттеджей, получено право собственности. Все дома двухэтажные, разной площади — 127, 177, 210, 220 и 250 квадратных метров. Они расположены на участках от 5,1 до 12 соток. Поселок находится на большой зелёной территории, рядом лес, река и пруд. Кстати, для желающих совсем уединиться есть эксклюзивные предложения — дом в сосновом бору. Лес здесь роскошный, летом и осенью можно собирать грибы и ягоды, зимой ходить на лыжах и круглый год просто гулять, дышать свежим воздухом и любоваться природой.

Планировки домов идеально продуманы для семей с детьми. Например, в стандартном коттедже площадью 127 кв.м. на первом этаже расположены кухня, гостиная, кабинет, бойлерная и лестница на второй этаж. Кухня и гостиная — единое пространство, которое можно разграничить, а можно оставить общим. На втором этаже находятся родительская спальня с отдельным санузлом и две детские комнаты со своим туалетом и ванной. В коттеджах большей площади планировка похожая, но добавляются спальни. спальни и функциональные помещения — кладовая для кухни, склад для хранения садовой техники. В коттеджах площадью 220 и 250 квадратных метров на первом этаже расположена сауна.

В домах большие панорамные окна, комнаты наполнены светом. Кровли домов плоские, на них можно устроить небольшой летний солярий. Подняться на крышу можно по лестнице с улицы. А еще можно пристроить к дому террасу с навесом (это делает застройщик) площадью около 24 кв.м, сделать навес для автомобилей. Всё это возможно построить на любом этапе — до или после строительства или покупки дома.

Крыши бетонированные, устроены парапеты и сливы, поэтому можно не беспокоиться о снеге и сосульках на кровле зимой. Чистить снег не надо: он сам растает, а сосульки на плоской кровле просто не вырастут. Весной на крыше можно немного убраться — и использовать в своё удовольствие.

Дома сдаются без отделки. Застройщик предложит типовые отделочные решения, которыми можно будет при желании воспользоваться.

Так же, как в построенных соседних «Бакеево Парке» и «Новом Бакеево», территория нового поселка закрытая. Это означает круглосуточную охрану, видеонаблюдение, шлагбаум и пропускной режим на въезде. Парковочные места — возле каждого дома, есть и гостевые на въезде в поселок. На территории поселка устроены детские и спортивные площадки.

В поселке построены детский сад и торговый центр с фитнес-клубом и кафе. Открытие ожидается в ближайшее время. Школы и поликлиники есть рядом, в Андреевке и Зеленограде.

Новая застройка в целом похожа на соседний, уже реализованный застройщиком «ЮР-Инвест» коттеджный поселок «Новое Бакеево». Это комфортная, безопасная, экологически чистая территория, качественное строительство, долговечная и красивая отделка домов. Но «Современный квартал» отличается в архитектурной части и смотрится ещё интереснее и актуальнее.

Адрес поселка «Новое Бакеево Современный квартал»: Солнечногорский район, поселок Андреевка, деревня Бакеево. Можно доехать на машине — из Зеленограда по Георгиевскому шоссе, затем 400 метров по Пятницкому шоссе и свернуть на местную дорогу в районе Горетовки. Серьезных пробок на этом пути не наблюдается, поскольку рядом нет многоэтажных домов — только небольшие и частные. Также можно добраться от станции Крюково на бесплатном фирменном автобусе, на нём написано «Бакеево Парк». Он ходит с 7:00 до 20:00. Автобус останавливается на Привокзальной площади рядом с ТЦ «Зеленоградский» и на Новокрюковской улице возле ТЦ «Атлас». Маршрутка ходит ежедневно по расписанию.

Телефон: 8-495-281-40-49

Почта: sales@bakeevopark.ru

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Метки:
жилищное строительство, загородная недвижимость, бакеево
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