SURA SUSHI это точно могут! Ведь у них:
- большие порции — роллы от 260 гр, где основная часть — это рыба и начинка
- только свежие овощи и фрукты, которые каждое утро доставляются к ним на кухню
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