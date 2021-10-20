Cтудия йоги и цигун «Мангала», в корпусе 2019 приглашает всех желающих на занятия. В центре вас ждет: йога, цигун, пилатес, стретчинг, занятия в гамаках, а так же специальные занятия для детей и мам с детьми. В студии есть несколько направлений йоги, расскажем подробно про некоторые из них.
Детская йога не похожа на взрослую, хотя там есть много схожего. Дети развивают себя физически, правят и укрепляют тело, учат асаны.
Они развивают себя духовно, изучая мифы, легенды и сказания, уча мантры и обсуждая их смысл. Используют разные варианты медитаций.
Они развивают себя умственно, решая головоломки, отгадывая загадки, узнавая интересные факты о мире вокруг.
Дети развивают себя социально, общаясь и помогая друг другу. Порой выполняя упражнения в паре или вместе находя ответ на задание.
Что же включено в занятия йогой для детей?
Пранаямы и ароматерапия, разминка и крийи, медитация и релаксация, чтение книг, учение мантр, музыка, решение задач и головоломок, настольные игры и соревнования, творчество, изучение нового, общение, философия и смех.
Это направление для мам, которые не могут или не хотят отдалиться от ребенка. Это микс кундалини йоги и йоги перинатального периода.
Без разницы — родили вы месяц назад или 15 лет назад — на классах практикующие будут работать со спиной, укреплять каркас, выравнивать осанку, делать упражнения на улучшение состояния тазового дня, учиться расслабляться, медитировать, правильно дышать и наполняться внутренним ресурсом. Во время занятий преподаватель будет рассказывать небольшие полезности из аюрведы, которые помогут улучшить ваше женское здоровье.
Если у вас будут вопросы по своему ребенку — на них ответят до или после урока, а может быть и во время. Дети могут заниматься вместе с вами бесплатно, а могут играть между собой (игрушки будут в зале, но вы можете принести и свои).
Будут давать очень много упражнений, которые вы сами сможете выполнять, не уделяя им специального внимания: то есть во время уборки, готовки, игр или прогулок.
Йога для беременных — это волшебное пространство, в котором женщины учатся быть в гармонии с собой и своим будущим ребеночком. Каждая женщина это творец, который создает свою особенную маленькую вселенную. На данных классах будут учить заботиться о себе и своем продолжении.
Почему так важны занятия йогой во время беременности:
- во время занятий улучшается кровообращение и происходит более полное насыщение организма кислородом (что исключает гипоксию плода)
- благодаря верным асанам снимается нагрузка с позвоночника, тканей и суставов
- тело становится более упругим и податливым, что позволяет максимально сократить растяжки
- такие занятия для беременных помогают избавиться от лишнего напряжения и настроить себя на здравый, позитивный лад
Каждое занятие очень многогранно и таинственное, как и сама беременность.
На каждом классы преподаватель:
- учит укреплять свое тело, разминать мышцы таза и влагалища, связки и суставы, чтобы быть в ресурсе
- показывает, как контактировать с ребенком на тонком уровне, чтобы лучше понимать его
- рассказывает различные техники, которые формируют положительный настрой на всю беременность и роды
- раскрывает секреты дыхания, которые пригодятся в родах
- делится тайнами аюрведы, которые восстанавливают женщину на разных этапах ее жизни
- помогает научиться медитировать, чтобы быть в балансе
- демонстрирует разные варианты расслабления, чтобы быть наполненной
«Проверить, понять и изменить себя». Наверное, так можно назвать то, что происходит на кундалини йоге. Это не обычная йога, это своеобразный путеводитель по жизни, где есть место социуму. Именно кундалини йога предназначена для тех, кто желает жить в семье, в обществе, развиваться и любить себя.
Что происходит на классах?
Учитель и ученики проверяют, как хорошо работают легкие, и учатся правильно дышать, подбирая разные дыхательные упражнения (пранаямы).
Во время крий (четкий, последовательный набор упражнений) вы изучаете возможности своего тела и учитесь делать чуть больше. Интересно то, что каждый класс включает в себя не только работу мышц, но и реакции психосоматики. Поэтому одно и то же упражнение может казаться вам как легким, так и сложным.
Преподаватель научит разным способам медитации, и вы узнаете, что они могут быть направлены не только на изучение подсознания, но и на встречу партнера, улучшение здоровья или процветание.
А в конце расслабитесь, иногда с ароматерапией, иногда под музыкальные инструменты разных народов. Иногда через целительство Сат Нам Расаян.
Кому она подходит?
Всем, кто желает развиваться физически, умственно и духовно. Тем, кто желает подружить свое тело и голову.
Стремящимся разобраться в своей жизни и улучшить ее, ведь каждый класс кундалини йоги тематический. В один день мы можем затрагивать тему с почками, в другой с отношениями, третий с интуицией, четвертый с финансами и так далее. Мы работаем не только с физическим телом, но и с чакрами, аурой, 10 телами сознания, затрагиваем нумерологию, аюрведу и психологию.
Это та йога, которая не наскучит. Порой у нас будут семинары в рамках кундалини йоги по массажу меридиан, йогическому питанию, отпусканию стресса, великим владыкам, шабду и многому другому.
И это не все направления в студии «Мангала».
Адрес: Зеленоград, корпус 2019
Часы работы: понедельник-суббота 9:00—22:00, воскресенье 9:00-21:00
Телефон: 8-985-939-29-64
Сайт: mangala-yoga.ru
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