Кундалини йога

«Проверить, понять и изменить себя». Наверное, так можно назвать то, что происходит на кундалини йоге. Это не обычная йога, это своеобразный путеводитель по жизни, где есть место социуму. Именно кундалини йога предназначена для тех, кто желает жить в семье, в обществе, развиваться и любить себя.

Что происходит на классах?

Учитель и ученики проверяют, как хорошо работают легкие, и учатся правильно дышать, подбирая разные дыхательные упражнения (пранаямы).

Во время крий (четкий, последовательный набор упражнений) вы изучаете возможности своего тела и учитесь делать чуть больше. Интересно то, что каждый класс включает в себя не только работу мышц, но и реакции психосоматики. Поэтому одно и то же упражнение может казаться вам как легким, так и сложным.

Преподаватель научит разным способам медитации, и вы узнаете, что они могут быть направлены не только на изучение подсознания, но и на встречу партнера, улучшение здоровья или процветание.

А в конце расслабитесь, иногда с ароматерапией, иногда под музыкальные инструменты разных народов. Иногда через целительство Сат Нам Расаян.

Кому она подходит?

Всем, кто желает развиваться физически, умственно и духовно. Тем, кто желает подружить свое тело и голову.

Стремящимся разобраться в своей жизни и улучшить ее, ведь каждый класс кундалини йоги тематический. В один день мы можем затрагивать тему с почками, в другой с отношениями, третий с интуицией, четвертый с финансами и так далее. Мы работаем не только с физическим телом, но и с чакрами, аурой, 10 телами сознания, затрагиваем нумерологию, аюрведу и психологию.

Это та йога, которая не наскучит. Порой у нас будут семинары в рамках кундалини йоги по массажу меридиан, йогическому питанию, отпусканию стресса, великим владыкам, шабду и многому другому.