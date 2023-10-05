Студия восстановительного фитнеса TEL.O.V начинает проводить групповые занятия. Всего за 550 рублей. Приглашают всех желающих.

Занятия по направлениям:



функциональные тренировки

йога

йогатерапия

звукотерапия

гамаки

школа шпагата

здоровая спина

суставная гимнастика+дыхательные практики

женское здоровье.

Группы для подростков:

ОФП (общая физическая подготовка)

восстановительный фитнес заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Также есть индивидуальные тренировки.

У TEL.O.V нет ограничений по возрасту. Зато есть зал для мини-групп и топовые тренера Зеленограда.



Адрес: Зеленоград, площадь Юности, 2, строение 1, этаж 2

Телефон: 8-977-597-07-08

Запись на групповые занятия:

Телеграм, Инстаграм (запрещён в РФ).