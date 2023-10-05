Студия восстановительного фитнеса TEL.O.V начинает проводить групповые занятия. Всего за 550 рублей. Приглашают всех желающих.
Занятия по направлениям:
- функциональные тренировки
- йога
- йогатерапия
- звукотерапия
- гамаки
- школа шпагата
- здоровая спина
- суставная гимнастика+дыхательные практики
- женское здоровье.
Группы для подростков:
- ОФП (общая физическая подготовка)
- восстановительный фитнес заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Также есть индивидуальные тренировки.
У TEL.O.V нет ограничений по возрасту. Зато есть зал для мини-групп и топовые тренера Зеленограда.
Адрес: Зеленоград, площадь Юности, 2, строение 1, этаж 2
Телефон: 8-977-597-07-08
Запись на групповые занятия:
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