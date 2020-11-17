Виньяса йога — это сравнительно новое направление йоги, и в Зеленограде его больше нигде нет. Главный акцент в этом направлении делается на сочетании динамичных переходов между позами с дыханием: вдох — одно движение, выдох — другое. Благодаря красоте переходов это направление часто сравнивают с танцем, а глубокое спокойное дыхание превращает его в медитацию в движении.
«Виньяса» переводится как поток, и все движения в практике связаны между собой, одно вытекает из другого. Эта йога нравится даже тем, кому классическая йога с ее долгим удержанием каждой позы кажется скучной.
Виньяса-йога — это творчество и бесконечное разнообразие. Здесь нет строгих правил и четких последовательностей асан. Каждое занятие — это новая последовательность, поэтому скучно не будет никогда.
Разнообразие поз и динамика помогают проработать все мышцы тела, сочетая укрепление и растяжку. В этом стиле много стоячих поз, которые не только укрепляют тело, но и улучшают осанку и баланс. А обилие скруток добавляет оздоравливающий эффект для позвоночника.
Виньяса-йога подойдет каждому, кто хочет стать сильнее и гибче, укрепить своё тело, успокоить мысли, забыть о тревогах. Она поможет раскрыть творческий потенциал, стать увереннее в себе. Уже после первого занятия вы почувствуете результат в теле и голове, а через месяц заметите, что вы полны энергии, крепче спите, легче просыпаетесь и чаще находитесь в хорошем настроении. И, конечно, что наклоняетесь глубже, держите позы легче, а балансы — ровнее и дольше.
Каждое занятие заканчивается направленной медитацией в шавасане. Преподаватель поможет вам расслабить тело и мысли, концентрируя внимание на разных частях тела. Это оказывает чудесный успокаивающий эффект, сон после занятий будет крепкий и здоровый, даже если вы страдаете бессонницей. И самое важное, медитация научит вас спокойнее относиться к негативным моментам и волнениям, снимет нервозность и ощущение бесконечной суеты.
Занятия проходят в корп 454. Расписание: утром понедельник и четверг 10:30, вечером вторник и четверг 21:00.
Первое занятие стоит 300 рублей, каждому записавшемуся студия дарит подарок: скидку 10% на первый абонемент. Записаться можно по тел/вотсап 8-985-462-78-37, на сайте студии или в соцсетях.
Студия танцев и йоги «Феникс» ждет вас на занятия.