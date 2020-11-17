Занятия проходят в корп 454. Расписание: утром понедельник и четверг 10:30, вечером вторник и четверг 21:00.

Первое занятие стоит 300 рублей, каждому записавшемуся студия дарит подарок: скидку 10% на первый абонемент. Записаться можно по тел/вотсап 8-985-462-78-37, на сайте студии или в соцсетях.

Студия танцев и йоги «Феникс» ждет вас на занятия.