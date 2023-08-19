Здесь вы сможете не только достичь физического совершенства и грациозности, но также научиться выражать себя и говорить на языке танца.

Тренеры в студии «Феникс» подарят вам заряд энергии на каждый день, а занятия танцами и йогой помогут переключиться от стрессов и обыденности на нечто прекрасное, найти новые знакомства, обрести внутренний покой и гармонию.