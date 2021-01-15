На занятиях дети будут изучать основы стиля, танцевать хореографии, а так же учиться самому важному — импровизации. Также дети готовятся к баттлам и чемпионатам, снимаются в видео. Занятия в младшей группе проходят в игровой форме, что помогает поддерживать интерес и внимание ребенка.

Занятия ведет Наташа Устинова, профессиональный танцор и преподаватель с большим опытом.