Студия танцев и йоги «Феникс» объявляет набор в детские группы по хип-хопу. Группы 7-11 лет и 12+ 15.01.2021 Студия танцев и йоги «Феникс»

Хип-хоп развивает чувство ритма, укрепляет тело (меньше шансов, что ребенок будет сутулиться), помогает справиться с зажимами стеснительным детям. Сейчас идет набор на текущий сезон и запись на новый, который начнется с января.

Что получит ваш ребенок от занятий:

  • Физическое развитие. Хип-хоп дает качественную нагрузку на все группы мышц, кроме того, на занятии уделяется внимание растяжке.
  • Музыкальное развитие. Хип-хоп — это самый лучший стиль для развития чувства ритма и музыкальности. Преподаватель студии обязательно научит слушать и слышать музыку.
  • Уверенность в себе и раскрепощенность. Многие дети страдают от стеснительности, они часто зажаты, особенно на публике. Хип-хоп поможет им стать уверенными в себе и снимет внутренние зажимы.
  • Позитив и отличное настроение. Дети любят движение, а движение под позитивную музыку с обаятельным педагогом — это огромная детская радость. С занятий мальчишки и девчонки выходят счастливыми и с улыбками от уха до уха.

На занятиях дети будут изучать основы стиля, танцевать хореографии, а так же учиться самому важному — импровизации. Также дети готовятся к баттлам и чемпионатам, снимаются в видео. Занятия в младшей группе проходят в игровой форме, что помогает поддерживать интерес и внимание ребенка.
Занятия ведет Наташа Устинова, профессиональный танцор и преподаватель с большим опытом.

Феникс | Хип-хоп для детей | Танцы в Зеленограде
Phoenix Dance studio/youtube.com
Расписание:

  • Младшая группа 7-11 лет: четверг 18:00, воскресенье 14:00.
  • Старшая группа 12+: вторник и четверг 19:00

Первое занятие стоит 300 рублей. В день первого занятия можно купить абонемент по сниженной цене: 3150 вместо 3500 (8 занятий, 2 раза в неделю).
Ждем детей на танцы, а родителей — на йогу. Для родителей специальная семейная скидка 10% на абонемент.
Записаться на пробное занятие или задать вопрос можно по тел/вотсапп: 8-985-462-78-37

Студия танцев и йоги «Феникс»

Адрес: Зеленоград, корпус 454
Сайт: dancezelenograd.ru
Телефон: 8-985-462-78-37
ВКонтакте: vk.com/phoenixdancestudio
Инстаграм: @dancephoenix

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Метки:
Феникс
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