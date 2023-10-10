ЭСТЕТТИКА ГОЛУБОЕ — сеть салонов коррекции фигуры в Москве и Московской области. Уже 10 лет ЭСТЕТТИКА ГОЛУБОЕ каждый день подтверждает свой профессионализм и дарит вам фигуру мечты.
Студия ЭСТЕТТИКА ГОЛУБОЕ дарит подарки:
- первое посещение LPG-массажа — всего 490 рублей
- при покупке 10 LPG-массажей за 7000 рублей + 1 процедура в подарок
- при покупке 20 LPG-массажей за 11600 рублей + 2 процедуры в подарок.
Абонемент, купленный в филиале ЭСТЕТТИКА ГОЛУБОЕ, вы сможете также использовать во обеих студиях Зеленограда (корпус 1651 или 435а) или в Химках — ходите, где удобно.
Студия коррекции фигуры ЭСТЕТТИКА ГОЛУБОЕ это:
- сертифицированное оборудование и специалисты
- доступные цены, система депозитов и абонементов
- широкий спектр услуг — по коррекции фигуры и эстетической косметологии
- сезонные акции и скидки для постоянных клиентов.
Хватит откладывать, записывайтесь прямо сейчас и наслаждайтесь своим преображением.
Адрес: ул. Тверецкий проезд, 16, корпус 1
Телефон/ What’s App: 8-929-513-05-05
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