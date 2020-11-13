Студия каллиграфии. Учимся писать красиво 13.11.2020 Студия каллиграфии

Очень часто люди, которые начинают писать или просто приходят попробовать, не представляют себе количество потраченного времени и исписанных листов бумаги для того, чтобы получить более менее удовлетворительный результат. Если вы не усидчивы и вам необходим быстрый результат, скорее всего вы уйдете неудовлетворенным. Но если вы готовы потратить полчаса-час времени каждый день на то, чтобы старательно выводить буквы пером на бумаге в течении хотя бы полугода, то вы точно добьетесь успеха. 

И очень важно от этого процесса получать удовольствие. Если сам процесс письма вас увлекает и успокаивает, и написание одной и той же буквы на нескольких листах подряд вас радует и приносит удовлетворение, то каллиграфия точно для вас. Ну, и, конечно, поддержка друзей и мотивация со стороны учителя тоже немаловажна.

Студия каллиграфии приглашает всех желающих, старше 16 лет, научиться писать красиво. На занятиях вы сможете попробовать себя в разных техниках и стилях, таких как: английский курсив (копперплейт), итальянский курсив, готическое письмо, современная каллиграфия кистью. Количество занятий вы выбираете сами.

Занятия проходят по понедельникам в утреннее время с 10:00 до 12:30 и в вечернее время с 19:00 до 21:30 по адресу: Зеленоград, корпус 1445. Занятия проходят в минигруппах, подход индивидуальный.

Стоимость занятий: от 1000 рублей.

На занятиях вы научитесь:

  • Писать классическим почерком острым и плоским пером.
  • Изучите леттеринг. Леттеринг — это рисование букв. С помощью этой техники можно создавать уникальные надписи: на бумаге, доске, стене или на компьютере — в любом графическом редакторе.
  • Делать творческие работы.

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Метки:
творчество, Студия каллиграфии
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