Студия каллиграфии приглашает всех желающих, старше 16 лет, научиться писать красиво. На занятиях вы сможете попробовать себя в разных техниках и стилях, таких как: английский курсив (копперплейт), итальянский курсив, готическое письмо, современная каллиграфия кистью. Количество занятий вы выбираете сами.

Занятия проходят по понедельникам в утреннее время с 10:00 до 12:30 и в вечернее время с 19:00 до 21:30 по адресу: Зеленоград, корпус 1445. Занятия проходят в минигруппах, подход индивидуальный.