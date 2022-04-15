Красивые и зажигательные танцы, эффективная растяжка, работа над всем телом в комплексе — всё это ждёт вас на занятиях в студии @jazz.uni_dance. Можно записаться в группы в 4 микрорайоне и в Андреевке.
Какие группы есть?
Зеленоград, корпус 454:
- Танцы — 11:00 — среда и пятница
Зеленоград, Андреевка 31 Б:
- Танцы — 20:00 — среда
- Танцы — 12:00 — суббота
- Гимнастика — 21:00 — среда
- Растяжка — 13:00 — суббота
Занятия в студии @jazz.uni_dance проходят исключительно по записи.
Как записаться?
Жмите активную ссылку в шапке профиля @jazz.uni_dance
Звоните по телефону 8-926-272-33-50
Пишите в Direct
Пишите в WhatsApp, Telegram
Танцы придают сил, заряжают не только физически, но и эмоционально — атмосфера в коллективе тоже всегда замечательная. Jazz.uni_dance с нетерпением ждёт вас на занятия.
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