Для тех, кто «я не знаю, с чего начать» , — сообщение в директ @dancephoenix

В новом сезоне открыты группы утром и вечером. В каждой группе 5-8 человек. Профессиональные тренеры найдут подход к каждому, помогут новичку разобраться во всех деталях, а продолжающему — не заскучать.