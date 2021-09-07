Студия «Феникс» приглашает на занятия. Танцы, йога и растяжка для больших и маленьких. Старт новых групп с сентября.
Для самых маленьких с 6 лет — детский хип-хоп. Для подростков — хип-хоп 12+ и к-поп.
Для стеснительных и зажатых, но желающих раскрепоститься и стать секси — тверк и женский дансхолл.
Для самых нежных и чувственных — стрип-пластика и бачата.
Для любителей покайфовать под самые топ треки — джаз-фанк.
Для тех, кто хочет укрепить тело — здоровая спина и растяжка. А если укрепить и тело, и дух — йога (хатха и виньяса).
Для тех, кто «я не знаю, с чего начать» , — сообщение в директ @dancephoenix
В новом сезоне открыты группы утром и вечером. В каждой группе 5-8 человек. Профессиональные тренеры найдут подход к каждому, помогут новичку разобраться во всех деталях, а продолжающему — не заскучать.
Студия «Феникс» дарит самую дружественную атмосферу. Каждый новичок найдет поддержку и единомышленников (всегда очень важно иметь того, кому можно пожаловаться на синяки и болящие мышцы, и кто поймет тебя на 100%).
Один абонемент действует во все группы, поэтому не нужно выбирать одно направление. Большинство учеников совмещают танцы и оздоровительные занятия, и это дает лучшие результаты. Которые, кстати, не заставят себя ждать — уже через 2-4 недели. А от йоги и здоровой спины вот прям сразу, после первого же занятия.
В сентябре попробовать каждое направление можно всего за 350 руб. Также только в сентябре действует специальная цена для новичков:
- 4 занятия 1800 вместо 2000
- 8 занятий 3500 вместо 3700
- 16 занятий 5300 вместо 5600
Запишись на пробное в директ @dancephoenix
Адрес: Зеленоград, корпус 454
Сайт: dancezelenograd.ru
Телефон/вотсап: 8-985-462-78-37
ВКонтакте: vk.com/phoenixdancestudio
Инстаграм: @dancephoenix