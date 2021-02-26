Как проходят занятия?

Ребята разминаются, учат базу и небольшой танец, в конце — растяжка и офп. На занятиях снимается видео отчеты для родителей. А раз в несколько недель в студию приглашают фотографа и видео оператора, чтобы запечатлеть счастливые лица и результат работы детей и педагога.



Занятия в младшей группе ведет Анастасия Дикарева, профессиональный танцор и преподаватель с большим опытом. Она найдет подход к любому ребенку. А в старшей — Ирина Капитонова, наша ученица, которая выросла до крутого и творческого преподавателя.