Студия «Феникс» объявляет набор детей и взрослых на хип-хоп 26.02.2021 Студия «Феникс»

Танцующие дети всегда выделяются — пластикой движений, уверенностью в себе, артистизмом. Успехи в танцах помогают завоевать уважение сверстников, а в будущем сделают вашего ребенка более творческим. Это поможет не только реализовать себя, но и находить нестандартные решения в учебе, в быту и в будущей работе.

Феникс | Хип-хоп для детей | Танцы в Зеленограде
Phoenix Dance studio/youtube.com

Ваш ребенок:

  • Сможет выплеснуть лишнюю энергию
  • Перестанет сутулиться
  • Станет увереннее в себе, раскрепостится
  • Научится музыкальности и чувству ритма.

Как проходят занятия?

Ребята разминаются, учат базу и небольшой танец, в конце — растяжка и офп. На занятиях снимается видео отчеты для родителей. А раз в несколько недель в студию приглашают фотографа и видео оператора, чтобы запечатлеть счастливые лица и результат работы детей и педагога.

Занятия в младшей группе ведет Анастасия Дикарева, профессиональный танцор и преподаватель с большим опытом. Она найдет подход к любому ребенку. А в старшей — Ирина Капитонова, наша ученица, которая выросла до крутого и творческого преподавателя.

Феникс | Хип-хоп | Танцы в Зеленограде
Phoenix Dance studio/youtube.com
Расписание:

  • Детская группа (с 6 лет): четверг 18:00, воскресенье 14:00.
  • Старшая группа (с 12 лет): вторник и четверг 19:00

Занятия проходят по адресу: Зеленоград, корпус 454

Феникс | Хип-хоп | Танцы в Зеленограде
Phoenix Dance studio/youtube.com

Первое занятие стоит 300 рублей. Абонемент на месяц (8 занятий) — 3500 рублей. При покупке абонемента в день пробного само пробное — в подарок. Есть возможность разовой оплаты и абонементы на меньшее количество занятий.

Записаться на пробное занятие или задать вопрос можно по тел/вотсапп 8-985-462-78-37, через инстаграм студии @dancephoenix, группу Вконтакте вк или сайт

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Метки:
Феникс
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