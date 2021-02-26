Танцующие дети всегда выделяются — пластикой движений, уверенностью в себе, артистизмом. Успехи в танцах помогают завоевать уважение сверстников, а в будущем сделают вашего ребенка более творческим. Это поможет не только реализовать себя, но и находить нестандартные решения в учебе, в быту и в будущей работе.
Ваш ребенок:
- Сможет выплеснуть лишнюю энергию
- Перестанет сутулиться
- Станет увереннее в себе, раскрепостится
- Научится музыкальности и чувству ритма.
Ребята разминаются, учат базу и небольшой танец, в конце — растяжка и офп. На занятиях снимается видео отчеты для родителей. А раз в несколько недель в студию приглашают фотографа и видео оператора, чтобы запечатлеть счастливые лица и результат работы детей и педагога.
Занятия в младшей группе ведет Анастасия Дикарева, профессиональный танцор и преподаватель с большим опытом. Она найдет подход к любому ребенку. А в старшей — Ирина Капитонова, наша ученица, которая выросла до крутого и творческого преподавателя.
- Детская группа (с 6 лет): четверг 18:00, воскресенье 14:00.
- Старшая группа (с 12 лет): вторник и четверг 19:00
Занятия проходят по адресу: Зеленоград, корпус 454
Первое занятие стоит 300 рублей. Абонемент на месяц (8 занятий) — 3500 рублей. При покупке абонемента в день пробного само пробное — в подарок. Есть возможность разовой оплаты и абонементы на меньшее количество занятий.
Записаться на пробное занятие или задать вопрос можно по тел/вотсапп 8-985-462-78-37, через инстаграм студии @dancephoenix, группу Вконтакте вк или сайт