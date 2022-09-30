Студия «4hands Зеленоград» приглашает на маникюр и LPG — успейте записаться по супер-ценам 30.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Студия «4hands-Зеленоград» приглашает отдохнуть и приятно провести время. Профессиональные мастера, работа в четыре руки. Работает кабинет аппаратной коррекции фигуры.

Не упустите свой шанс записаться по супер ценам:

  • маникюр + гель-лак 4hands = 1 600 рублей
  • педикюр + гель-лак 4hands = 2 650 рублей
  • суперакция: 10 LPG + 10 PRESS = 10 000 рублей

Программа подбирается индивидуально.

В студии «4hands Зеленоград» самые низкие цены на ручной массаж тела.

Другие акции студии:

  • Первый визит — скидка 15%
  • Одиннадцатый маникюр — в подарок
  • Любой первый ручной массаж — 2 000 рублей
  • 20 числа каждого месяца — Клиентский день, скидка 20% на весь прайс
  • Каждое 10 число — День бренда, скидка 10% на покрытие 4hands
  • В честь Дня рождения — скидка 15%.

Адрес: Зеленоград, корпус 249
Телефон: 8-925-975-57-09
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Метки:
салон красоты, маникюр, Корпус 249
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Студия «4hands Зеленоград» приглашает на маникюр и LPG — успейте записаться по супер-ценам Реклама
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