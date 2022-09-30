Не упустите свой шанс записаться по супер ценам:
- маникюр + гель-лак 4hands = 1 600 рублей
- педикюр + гель-лак 4hands = 2 650 рублей
- суперакция: 10 LPG + 10 PRESS = 10 000 рублей
Программа подбирается индивидуально.
В студии «4hands Зеленоград» самые низкие цены на ручной массаж тела.
Другие акции студии:
- Первый визит — скидка 15%
- Одиннадцатый маникюр — в подарок
- Любой первый ручной массаж — 2 000 рублей
- 20 числа каждого месяца — Клиентский день, скидка 20% на весь прайс
- Каждое 10 число — День бренда, скидка 10% на покрытие 4hands
- В честь Дня рождения — скидка 15%.
Адрес: Зеленоград, корпус 249
Телефон: 8-925-975-57-09
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