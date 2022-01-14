Строительство домов и бань из профилированного бруса преимущественно производят в зимнее время года. Это обусловлено несколькими факторами:

Древесина не подвергается грибковым заболеваниям, минимальное воздействие ультрафиолета, что минимизирует растрескивание и кручение бруса.

Использование «зимнего» леса для строительства гарантирует долговечность постройки.

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Какие же главные преимущества строительства из профилированного бруса «Гребенка», произведенного по технологии СК «ДачаЗел»?

1. Уникальное соединение шипов и пазов в брусе создает плотно прилегающие монолитные стены из бруса, что надежно защищает от продувания стен и углов.