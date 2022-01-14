Стройте баню или дом — фундамент в подарок! 14.01.2022 ZELENOGRAD.RU

В преддверии нового строительного сезона появилось эксклюзивное предложение на строительство домов и бань для жителей Зеленограда от строительной компании «ДачаЗел»!

Строительство домов и бань из профилированного бруса преимущественно производят в зимнее время года. Это обусловлено несколькими факторами:

  • Древесина не подвергается грибковым заболеваниям, минимальное воздействие ультрафиолета, что минимизирует растрескивание и кручение бруса.
  • Использование «зимнего» леса для строительства гарантирует долговечность постройки.
  • При заказе строительства дома или бани из профилированного бруса до 25 февраля — фундамент для строения в подарок от компании «ДачаЗел»!

Какие же главные преимущества строительства из профилированного бруса «Гребенка», произведенного по технологии СК «ДачаЗел»?

1. Уникальное соединение шипов и пазов в брусе создает плотно прилегающие монолитные стены из бруса, что надежно защищает от продувания стен и углов.

2. Экономия на строительстве и отделке стен до 50% стоимости. Стены из профилированного бруса имеют строганую и гладкую поверхность, что позволяет не тратиться на отделку внутренних стен и фасада.

3. Строительство можно производить по этапам:

  • Возведение фундамента, внешних стен и несущих перегородок, стропильной системы и кровли.
  • Монтаж окон, дверей, полов, потолков производить через некоторое время, что позволяет разбить строительство на этапы.

Приходите на экскурсию

Компания «ДачаЗел» приглашает на познавательную экскурсию по строящимся объектам, где все желающие смогут поближе познакомиться с различными технологиями и материалами для строительства.

В данный момент производится следующее строительство вблизи Зеленограда:

  • дома из блоков
  • дома из профилированного бруса
  • дома по каркасной технологии

За ходом строительства можно следить в соцсетях:

«ДачаЗел» ведет прямую трансляцию со строящихся объектов в инстаграме @dachazel и на facebook.com/stroymdoma. Также смотрите канал «ДачаЗел» на Youtube и в ТikTok.

Как связаться с СК «ДачаЗел»

  • Адрес: Москва, Зеленоград, корп. 2024
  • Телефоны: 8-926-277-48-368, 499 398-02-11
  • Сайт: https://dachazel.ru/contacts/

График работы:

  • Вт-Сб — с 09:00 до 18:00
  • Вc — с 9:00 до 15:00
  • Понедельник — выходной

Метки:
строительство, реклама, загородная недвижимость, ДачаЗел
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