В преддверии нового строительного сезона появилось эксклюзивное предложение на строительство домов и бань для жителей Зеленограда от строительной компании «ДачаЗел»!
Строительство домов и бань из профилированного бруса преимущественно производят в зимнее время года. Это обусловлено несколькими факторами:
- Древесина не подвергается грибковым заболеваниям, минимальное воздействие ультрафиолета, что минимизирует растрескивание и кручение бруса.
- Использование «зимнего» леса для строительства гарантирует долговечность постройки.
- При заказе строительства дома или бани из профилированного бруса до 25 февраля — фундамент для строения в подарок от компании «ДачаЗел»!
Какие же главные преимущества строительства из профилированного бруса «Гребенка», произведенного по технологии СК «ДачаЗел»?
1. Уникальное соединение шипов и пазов в брусе создает плотно прилегающие монолитные стены из бруса, что надежно защищает от продувания стен и углов.
2. Экономия на строительстве и отделке стен до 50% стоимости. Стены из профилированного бруса имеют строганую и гладкую поверхность, что позволяет не тратиться на отделку внутренних стен и фасада.
3. Строительство можно производить по этапам:
- Возведение фундамента, внешних стен и несущих перегородок, стропильной системы и кровли.
- Монтаж окон, дверей, полов, потолков производить через некоторое время, что позволяет разбить строительство на этапы.
Компания «ДачаЗел» приглашает на познавательную экскурсию по строящимся объектам, где все желающие смогут поближе познакомиться с различными технологиями и материалами для строительства.
В данный момент производится следующее строительство вблизи Зеленограда:
- дома из блоков
- дома из профилированного бруса
- дома по каркасной технологии
За ходом строительства можно следить в соцсетях:
«ДачаЗел» ведет прямую трансляцию со строящихся объектов в инстаграме @dachazel и на facebook.com/stroymdoma. Также смотрите канал «ДачаЗел» на Youtube и в ТikTok.
- Адрес: Москва, Зеленоград, корп. 2024
- Телефоны: 8-926-277-48-368, 499 398-02-11
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