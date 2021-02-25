Строительство комфортного дома или дачи от компании «ДачаЗел». Заключите договор сейчас — зафиксируйте стоимость 25.02.2021 Строительная компания «ДачаЗел»

Важная информация для тех, кто планирует провести лето 2021 года в собственном доме за городом, кто прочувствовал все «прелести» изоляции в четырех стенах своей квартиры и для тех, кто запланировал строительство или ремонт своего дома или дачи.

Строительная компания «ДачаЗел» рекомендует уже сейчас, в феврале-марте, посетить офис продаж для подбора проекта и технологии строительства будущего дома. Заключите договор на строительство, тем самым вы зафиксируете его стоимость. Весной будет дороже!

Адрес: Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 17, стр. 1 (схема проезда).
График работы: понедельник-суббота с 10:00 до 18:00, воскресенье — выходной
Звоните: 8-926-277-48-36, 8-499-398-02-11

Как строит «ДачаЗел»?

Чтобы оценить качество материалов и производимых работ, посетите один из многочисленных строящихся объектов. Записаться на осмотр можно по телефонам 8-926-277-48-36, 8-499-398-02-11

Дом под ключ
Строительная компания ДачаЗел/youtube.com
Как выбрать проект дома?

В зависимости от ваших потребностей и назначения эксплуатации на обновленном сайте очень просто определиться с технологией строительства дома. А грамотные менеджеры в офисе продаж предоставят исчерпывающую информацию по всем направлениям деятельности компании.

Чем занимается компания «ДачаЗел»?

  • Строительством домов и коттеджей из различных материалов (подберут оптимальное решение);
  • Ремонтом и реконструкцией старых домов (работают только профессионалы);
  • Возведением различных пристроек к домам;
  • Строительством бассейнов.

«ДачаЗел» ведет прямую трансляцию со строящихся объектов в инстаграм @dachazel и facebook.com/stroymdoma.

Подписывайтесь на аккаунт «ДачаЗел» в Instagram и смотрите отчеты, полезные фото и видео. Также смотрите канал «ДачаЗел» на Youtube.

Реконструкция старого дома
Строительная компания ДачаЗел/youtube.com
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Метки:
строительство, загородная недвижимость, ДачаЗел
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