Важная информация для тех, кто планирует провести лето 2021 года в собственном доме за городом, кто прочувствовал все «прелести» изоляции в четырех стенах своей квартиры и для тех, кто запланировал строительство или ремонт своего дома или дачи.

Строительная компания «ДачаЗел» рекомендует уже сейчас, в феврале-марте, посетить офис продаж для подбора проекта и технологии строительства будущего дома. Заключите договор на строительство, тем самым вы зафиксируете его стоимость. Весной будет дороже!

Адрес: Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 17, стр. 1 (схема проезда).

График работы: понедельник-суббота с 10:00 до 18:00, воскресенье — выходной

Звоните: 8-926-277-48-36, 8-499-398-02-11