Важная информация для тех, кто планирует провести лето 2021 года в собственном доме за городом, кто прочувствовал все «прелести» изоляции в четырех стенах своей квартиры и для тех, кто запланировал строительство или ремонт своего дома или дачи.
Строительная компания «ДачаЗел» рекомендует уже сейчас, в феврале-марте, посетить офис продаж для подбора проекта и технологии строительства будущего дома. Заключите договор на строительство, тем самым вы зафиксируете его стоимость. Весной будет дороже!
Адрес: Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 17, стр. 1 (схема проезда).
График работы: понедельник-суббота с 10:00 до 18:00, воскресенье — выходной
Звоните: 8-926-277-48-36, 8-499-398-02-11
Чтобы оценить качество материалов и производимых работ, посетите один из многочисленных строящихся объектов. Записаться на осмотр можно по телефонам 8-926-277-48-36, 8-499-398-02-11
В зависимости от ваших потребностей и назначения эксплуатации на обновленном сайте очень просто определиться с технологией строительства дома. А грамотные менеджеры в офисе продаж предоставят исчерпывающую информацию по всем направлениям деятельности компании.
- Строительством домов и коттеджей из различных материалов (подберут оптимальное решение);
- Ремонтом и реконструкцией старых домов (работают только профессионалы);
- Возведением различных пристроек к домам;
- Строительством бассейнов.
«ДачаЗел» ведет прямую трансляцию со строящихся объектов в инстаграм @dachazel и facebook.com/stroymdoma.