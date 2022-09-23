Комфортная загородная жизнь стала доступней с СК «ДачаЗел». Специально для жителей нашего города компания объявляет сезон скидок. Акция действует до 5 октября 2022 года.
- Скидки действуют при заключении договора на строительство или ремонт загородного дома.
- Длительность акции — до 5 октября 2022 года.
- Скидка 10% - на индивидуальное предложение на строительство дома.
- Скидка 30% - на фундаменты, инженерные коммуникации, окна ПВХ.
На что обратить внимание при выборе технологии строительства дома?
Какие материалы стоит использовать?
Как найти правильного подрядчика?
Чтобы найти ответы на эти вопросы, обратитесь к специалистам компании «ДачаЗел» — за 20 лет работы они накопили серьезный опыт в строительстве и готовы предложить все свои ресурсы для реализации вашего проекта.
Специалисты компании «ДачаЗел» считают строительство дома для каждой семьи важным жизненным этапом. Поэтому полагаться в таком деле стоит исключительно на профессионалов.
- Офис продаж находится в Зеленограде. Здесь можно получить консультацию по технологиям строительства и выбору строительных и отделочных материалов.
- Наличие выставочной площадки с домами. Позволяет реально оценить объемы будущего дома и качество выполненных работ.
- Посещение строящихся объектов, где можно посмотреть на процесс строительства на любом этапе.
- Индивидуальный подход к каждому заказчику: консультации и помощь по любым вопросам в процессе строительства и гарантийного срока.
- Технический надзор за ходом строительства.
- Выполнение работ НА ВСЕХ ЭТАПАХ только опытными мастерами.
Есть вопросы? Приезжайте в новый офис продаж в Зеленограде. На стендах представлены варианты отделок, многослойная отделка стен в разрезе, примеры новых материалов, о которых вы, возможно, даже и не слышали.
Офис продаж в Зеленограде
- адрес: корпус 2024
- телефоны: 8-926-277-48-36, 8-499-398-02-11
График работы
- вторник-суббота: с 9:00 до 18:00
- воскресенье: с 9:00 до 15:00
- понедельник: выходной.
Площадки в интернете
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- «ДачаЗел» ведет прямую трансляцию со строящихся объектов в инстаграме* и на facebook*
- Видео-каналы «ДачаЗел» на Youtube и в ТikTok
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- Чат-бот @Botstoikabot поможет вам оставить заявку в Телеграме
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