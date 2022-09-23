Строительство или ремонт загородного дома с выгодой до 30% — сезон скидок от строительной компании «ДачаЗел» 23.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Комфортная загородная жизнь стала доступней с СК «ДачаЗел». Специально для жителей нашего города компания объявляет сезон скидок. Акция действует до 5 октября 2022 года.

Условия акции

  • Скидки действуют при заключении договора на строительство или ремонт загородного дома.
  • Длительность акции — до 5 октября 2022 года.
  • Скидка 10% - на индивидуальное предложение на строительство дома.
  • Скидка 30% - на фундаменты, инженерные коммуникации, окна ПВХ.

Хочу свой дом. Не знаю, с чего начать!

На что обратить внимание при выборе технологии строительства дома?
Какие материалы стоит использовать?
Как найти правильного подрядчика?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, обратитесь к специалистам компании «ДачаЗел» — за 20 лет работы они накопили серьезный опыт в строительстве и готовы предложить все свои ресурсы для реализации вашего проекта.

Специалисты компании «ДачаЗел» считают строительство дома для каждой семьи важным жизненным этапом. Поэтому полагаться в таком деле стоит исключительно на профессионалов.

Почему с «ДачаЗел» выгодно и удобно, особенно — жителям Зеленограда

  1. Офис продаж находится в Зеленограде. Здесь можно получить консультацию по технологиям строительства и выбору строительных и отделочных материалов.
  2. Наличие выставочной площадки с домами. Позволяет реально оценить объемы будущего дома и качество выполненных работ.
  3. Посещение строящихся объектов, где можно посмотреть на процесс строительства на любом этапе.
  4. Индивидуальный подход к каждому заказчику: консультации и помощь по любым вопросам в процессе строительства и гарантийного срока.
  5. Технический надзор за ходом строительства.
  6. Выполнение работ НА ВСЕХ ЭТАПАХ только опытными мастерами.

Есть вопросы? Приезжайте в новый офис продаж в Зеленограде. На стендах представлены варианты отделок, многослойная отделка стен в разрезе, примеры новых материалов, о которых вы, возможно, даже и не слышали.

Офис продаж в Зеленограде

График работы

  • вторник-суббота: с 9:00 до 18:00
  • воскресенье: с 9:00 до 15:00
  • понедельник: выходной.

Площадки в интернете

  • Сайт
  • «ДачаЗел» ведет прямую трансляцию со строящихся объектов в инстаграме* и на facebook*
  • Видео-каналы «ДачаЗел» на Youtube и в ТikTok
  • Еще больше обзоров и полезной информации в социальной сети ВКонтакте и в телеграм-канале
  • Чат-бот @Botstoikabot поможет вам оставить заявку в Телеграме
  • Или свяжитесь со специалистами компании любым удобным для вас способом по ссылке на taplink.

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.

Метки:
строительство, загородная недвижимость
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