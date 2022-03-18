Строительная компания Dinastia. Строительство домов в современном стиле под ключ для постоянного проживания 18.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Представьте, что каждое утро вы просыпаетесь в окружении природы, выйдя из спальни прямо на террасу своего дома вдыхаете утреннюю свежесть и наслаждаетесь кофе. Затем, принимая ванну практически под открытым небом, нежитесь в солнечных лучах, проникающих через полноценное окно в крыше.

Устав после трудового дня, возвращаетесь домой, отдыхаете на природе, любуетесь закатом и наполняетесь новыми силами, а потом расслабляетесь у камина и умиротворенно засыпаете.

Прекрасная мечта… которая может стать вашей реальностью уже завтра.

Стоимость строительства — от 1,5 млн рублей

Сайт
VK
Телеграм

Метки:
жилищное строительство, загородная недвижимость
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Строительная компания Dinastia. Строительство домов в современном стиле под ключ для постоянного проживания Реклама
«Как-то отказались принимать в травмпункте, потому что нет полиса». Гражданка Украины — о жизни в Зеленограде во время конфликта на родине Истории
«Совокупность невежества и нежелания делать сложные операции». Почему коммунальщики обрезают деревья «на пень» и что с этим можно сделать Ответы
«Спокойно» — подбор опытного психолога под ваш запрос. Консультация онлайн Реклама
Семейный творческий фестиваль «Искусство возможностей». Регистрация участников — до 20 марта Афиша
Чем торговали в магазинах поселка Крюково в 1960-е годы — воспоминания местного жителя Николая Нибура Истории
Детскую поликлинику в 8-м микрорайоне закрывают на ремонт. Врачи переедут в другое здание Новости
В «Шереметьево» закрыта ближайшая к Зеленограду взлетная полоса — шума от самолетов станет меньше Новости
Число уток, зимующих в Зеленограде, резко выросло. Их насчитали почти в четыре раза больше, чем в прошлом году Жизнь
В 400-м «экспрессе» активизировались контролеры. Они задерживают отправление автобуса Новости
Мужчина под наркотиками пытался прорваться в школу. Охранник нажал тревожную кнопку и побежал за нарушителем (видео) Новости
Пьяный пассажир напал на водителя автобуса. Он не желал платить за проезд Новости
Продуктовые ярмарки загибаются. Может, переделать их во что-то полезное? У нас есть идея Истории
Книжная ярмарка и семейные развлечения на «Библиомаркете» — 19 марта, библиотека в корпусе 607А Афиша
«Ласточка» из Москвы в Бологое с остановкой в Крюково может резко подорожать. Новый перевозчик объяснил причину Истории
«Продав товар, нужно иметь возможность купить такой же взамен проданного». Почему магазины повысили цены до распродажи остатков Истории
Старт продаж квартир в новостройке 901Б отодвигается Новости
Началось выдвижение участников в народной премии «Зеленоград.ру». Предлагайте для голосования лучшие компании и людей нашего города Истории
Вокзал в Твери решили не сносить. Петицию против сноса подписали 15 тысяч человек Новости
Появились новые квитанции для оплаты коммуналки за февраль. Ранее их отозвали, чтобы скорректировать большую сумму за отопление Новости
Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» — 25 марта в ДК Афиша
Гастрономический центр «Станция» на Крюковской площади — какие рестораны и кафе откроются там 19 марта. Подробный обзор Истории
Парковку от Озерной аллеи к пляжу городского пруда запретят к началу купального сезона Новости
«Проблем со светом и водой нет, батареи тёплые». Зеленоградец Денис Альшанов — о жизни в Киеве после 24 февраля Истории
© 1997–2022 Зеленоград.ру