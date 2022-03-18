Представьте, что каждое утро вы просыпаетесь в окружении природы, выйдя из спальни прямо на террасу своего дома вдыхаете утреннюю свежесть и наслаждаетесь кофе. Затем, принимая ванну практически под открытым небом, нежитесь в солнечных лучах, проникающих через полноценное окно в крыше.

Устав после трудового дня, возвращаетесь домой, отдыхаете на природе, любуетесь закатом и наполняетесь новыми силами, а потом расслабляетесь у камина и умиротворенно засыпаете.