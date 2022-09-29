После реконструкции в корпусе 1446 открылся супермаркет «Перекресток». Это первый в Москве супермаркет в новейшей ультрасовременной концепции. Новый магазин полностью преобразился. Была расширена площадь, благодаря чему теперь можно прийти в супермаркет и посидеть в уютном кафе с детской зоной и зарядками для телефонов. В 2 раза расширена зона овощей и фруктов, как по площади, так и по ассортименту.

В эту пятницу, 30 сентября, здесь состоится день гамбургера. Кафе «Перекрестка» предложит всем желающим гамбургеры от гигантских до мини. Также сейчас проходит акция — покупая два блюда, третье получаете в подарок.