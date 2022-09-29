«Столица» удивила посетителей! Ультрасовременная концепция супермаркета «Перекресток» в 14 микрорайоне 29.09.2022 ZELENOGRAD.RU

После реконструкции в корпусе 1446 открылся супермаркет «Перекресток». Это первый в Москве супермаркет в новейшей ультрасовременной концепции. Новый магазин полностью преобразился. Была расширена площадь, благодаря чему теперь можно прийти в супермаркет и посидеть в уютном кафе с детской зоной и зарядками для телефонов. В 2 раза расширена зона овощей и фруктов, как по площади, так и по ассортименту.

В эту пятницу, 30 сентября, здесь состоится день гамбургера. Кафе «Перекрестка» предложит всем желающим гамбургеры от гигантских до мини. Также сейчас проходит акция — покупая два блюда, третье получаете в подарок.

«Перекресток» значительно расширил свой перечень продуктов и услуги практически для всех групп товаров, которые расположились на новых стильных стеллажах.

Очень порадовал своим разнообразием и вкусом новый отдел готовых блюд и кулинария. На собственном производстве, обновленным штатом поваров опробованы и запущены новые рецепты, новые вкусы. Все это производится на новейшем технологическом оборудовании, включая собственный тандыр, аквариум для живой рыбы, стеллажи с охлаждением, для сохранения максимальной свежести товара.

Каждый день в супермаркете проходят дегустации и различные акции. В эту пятницу 30 сентября здесь состоится день гамбургера. Кафе «Перекрестка» предложит всем желающим гамбургеры от гигантских до мини. Также сейчас проходит акция — покупая два блюда, третье получаете в подарок.

Приятно, что такой популярный ритейлер как X5, выбрал для открытия первого супермаркета Перекресток в новейшем формате именно Зеленоград.

Адрес: ТЦ «Столица», корпус 1446

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Метки:
магазины, микрорайон 14, магазин перекресток, Столица (корпус 1446)
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