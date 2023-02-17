Старый друг в новом облике — обновленный TopGun стал еще брутальнее и комфортнее 17.02.2023 Реклама

Барбершопу TopGun, расположенному на площади Юности, недавно пошел девятый год. Это самый посещаемый барбершоп Зеленограда. С годами заведение становится только лучше — к очередному дню рождения барбешоп полностью обновился и теперь соответствует самым последним стандартам сети, которая насчитывает более 200 филиалов по всей России и за ее пределами.

Интерьер подобран так, чтобы сохранить приятную и непринуждённую атмосферу мужского клуба, где вы можете подстричься, привести свою бороду в порядок, расслабиться, быть собой и чувствовать себя в хорошей компании интересных людей. В зоне ожидания стоят удобные диваны, на которых можно расположиться, полистать прессу или поиграть в приставку. Напитки в холодильнике, кофе, чтобы взбодриться — бесплатно.

В этом заведении мужчины, среди которых есть как дети, так и почтенные господа, получают премиальное обслуживание от лучших мастеров. Здесь стрижка — это не просто стрижка, это способ отдохнуть и насладиться как самим процессом, так и конечным результатом. Барберы TopGun знают свою работу — это люди, для которых стиль не просто слово, а образ жизни. Это профессионалы своего дела, регулярно проходящие курсы дополнительной квалификации. Их рабочее оборудование и средства для ухода — лучшее, что может предоставить эта индустрия. Попав к ним, вы прочувствуете на себе мастерство, которое оттачивалось годами упорной работы. По предварительной записи вы можете выбрать мастера и удобное вам время, а также изучить цены и отзывы на сайте.

В преддверии 23 февраля продаются подарочные сертификаты на товары и услуги барбершопа. Если хотите в этом году обойтись без очередного набора носков и приятно удивить мужчину, то вот ваш выбор. Не забывайте, стиль — лучший подарок мужчине, это его визитная карточка, на этом деле экономить нельзя.

Конечно, выбор в заведении не ограничен только стрижками, бритьем и укладками бороды. Доступен разнообразный уход за кожей: маски для лица, патчи, удаление черных точек и прочее. Восковое удаление лишних волосков из ушей и носа избавит от них на целых три недели. А для мужчин постарше есть услуга по камуфляжу седины. При желании ухаживать за собой самостоятельно — здесь продается косметика, специально разработанная под особенности кожи мужчин, а также средства для волос зарубежных и отечественных элитных брендов, которыми пользуются барберы.

Приходите и узнайте сами, почему мужчины выбирают TopGun.

Для вашего удобства в Зеленограде работают 2 отделения в старом и новом городе:

ВКонтакте, Официальный сайт

Метки:
парикмахерская, TopGun, TopGun
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