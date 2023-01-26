За последние годы значительно выросло число людей, которым нравится идея инвестировать в покупку апартаментов в Москве с целью получения дополнительного дохода при сдаче в аренду. Апартаменты являются нежилой недвижимостью, пригодной для временного и постоянного проживания людей. Так чем же отличаются апартаменты от обычной квартиры?

Внешний облик апартаментов и квартиры практически полностью идентичен, отличается только правовая составляющая владением апартаментами. При наличии постоянной регистрации вам абсолютно не о чем переживать. Но если по каким-либо причинам она отсутствует, то вы имеете право сделать временную прописку максимальным сроком не более 5-ти лет с возможностью продления.

Первая и основная причина популярности апартаментов для инвестиций — выгода. Цена квартир в столичном регионе на порядок выше стоимости апартаментов. Иногда прибыль достигает 20%.

Вторым и очень значимым аспектом выступает расположение. При строительстве комплексов апартаментов часто выбирается территория, расположенная близко к центру, либо к станциям метрополитена. Внутри имеется все необходимое для жизни: закрытая территория, паркинг, магазины тренажерные залы, развлекательные центры и многое другое. Принимая во внимание все эти преимущества, стоит дополнительно отметить, что за минимальные отличия апартаментов от обычной квартиры вы получаете еще и очень хорошую прибыль.

Отличной идеей для инвестиций в недвижимость является новый комплекс апартаментов Wellbe от девелопера АО «Равновесие Капитал» в Зеленограде (г. Москва).