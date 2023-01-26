Старт продаж апартаментов Wellbe в 14 микрорайоне — помещения «под ключ» для аренды или проживания с выгодой до 20% 26.01.2023 Реклама

Новый многофункциональный комплекс апартаментов Wellbe в Зеленограде предлагает большой выбор апартаментов по выгодным ценам. Светлые студии и 1,2,3-х комнатные апартаменты с отделкой «под ключ» и дизайнерскими интерьерами станут прекрасным выбором для инвестиции в недвижимость или комфортного проживания в столичном регионе.

За последние годы значительно выросло число людей, которым нравится идея инвестировать в покупку апартаментов в Москве с целью получения дополнительного дохода при сдаче в аренду. Апартаменты являются нежилой недвижимостью, пригодной для временного и постоянного проживания людей. Так чем же отличаются апартаменты от обычной квартиры?

Внешний облик апартаментов и квартиры практически полностью идентичен, отличается только правовая составляющая владением апартаментами. При наличии постоянной регистрации вам абсолютно не о чем переживать. Но если по каким-либо причинам она отсутствует, то вы имеете право сделать временную прописку максимальным сроком не более 5-ти лет с возможностью продления.

Первая и основная причина популярности апартаментов для инвестиций — выгода. Цена квартир в столичном регионе на порядок выше стоимости апартаментов. Иногда прибыль достигает 20%.

Вторым и очень значимым аспектом выступает расположение. При строительстве комплексов апартаментов часто выбирается территория, расположенная близко к центру, либо к станциям метрополитена. Внутри имеется все необходимое для жизни: закрытая территория, паркинг, магазины тренажерные залы, развлекательные центры и многое другое. Принимая во внимание все эти преимущества, стоит дополнительно отметить, что за минимальные отличия апартаментов от обычной квартиры вы получаете еще и очень хорошую прибыль.

Отличной идеей для инвестиций в недвижимость является новый комплекс апартаментов Wellbe от девелопера АО «Равновесие Капитал» в Зеленограде (г. Москва).

Современный многофункциональный комплекс апартаментов Wellbe предлагает большой выбор апартаментов по выгодным ценам. Светлые студии и 1,2,3-х комнатные апартаменты с отделкой «под ключ» и дизайнерскими интерьерами станут прекрасным выбором для людей, предпочитающих жить в комфортной современной среде. В продаже находятся 108 апартаментов площадью 19,4 — 65,3 квадратных метра со стартовой ценой в 3,9 млн рублей.

Внешний облик комплекса апартаментов Wellbe спроектирован одними из лучших архитекторов столицы — проектно-архитектурным бюро «АРТЕЛ Архитектс». Фасад в стиле модерн аккуратно вписывается в окружающую среду Зеленограда. Зеленоградский автономный округ Москвы становится выбором тех, кто ценит тишину и комфорт. Зеленый район столицы подойдет для жизни как семейным парам, так и людям, предпочитающим уединенную жизнь.

АО «Равновесие Капитал» делает акцент на качественном благоустройстве внутренней территории апарт-комплекса WELLBE. Особое внимание было уделено проектированию воркаут-площадки для увлекающихся спортом и игровой зоны для детей. Для комфорта жильцов апарт-комплекса был предусмотрен доступ с этажа прямо к подземному паркингу ЖК Wellbe.

Большим преимуществом Зеленограда является отличная инфраструктура, улучшит которую станция от МЦД Крюково, запуск которой состоится в первой половине 2024 года. Комплекс апартаментов Wellbe будет располагаться всего лишь в 2 км от нее, предоставляя вам возможность комфортно добраться до любой точки Москвы.

Апартаменты Wellbe в Зеленограде — для тех, кто инвестирует в будущее. Уже в продаже!

Метки:
жилищное строительство, недвижимость, нежилые помещения, жилой комплекс
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