Коттеджный поселок «Лугинино Парк» предлагает доступную ипотеку по ставке от 3% годовых на покупку загородного дома с участком в 1 км от г. Зеленоград. Площадь домов варьируется от 170 до 234 кв.м. Первая и вторая очереди поселка уже построены. Дома подключены ко всем центральным коммуникациям, поселок огорожен и охраняется. Зафиксируйте персональную скидку 400 000 рублей на дом на сайте kp-lugininopark.ru/a.
Многие семьи, которые мечтают о жизни на природе, ищут возможность купить загородный дом в ипотеку. Часто платежи по кредиту оказываются слишком высокими, и семьи откладывают свою мечту на неопределенное время.
Коттеджный поселок «Лугинино Парк» может стать отличным вариантом для тех, кто мечтает о загородном доме, но беспокоится о размере ежемесячных платежей. Приобрести дом с участком в «Лугинино Парк» можно по одной из самых низких на рынке загородной недвижимости ипотечной ставке — 3% годовых. При этом ежемесячный платеж составит всего 37 300 рублей.
Чтобы семьям было проще переехать на свежий воздух, расширить пространство для жизни и реализации своих увлечений, в КП «Лугинино Парк» действуют самые выгодные ипотечные программы от банка ДОМ.РФ:
- Семейная ипотека от 3% годовых
- Льготная ипотека для всех категорий граждан от 4,2% годовых
- Ипотека для IT специалистов от 3% годовых.
Первая и вторая очереди поселка «Лугинино Парк» построены. Здесь жители делают ремонты в своих домах. В третьей очереди поселка на выбор покупателям предлагаются 3 проекта коттеджей в едином стиле от 170 до 234 кв.м. Высота потолков во всех коттеджах — 3 метра в чистовом варианте. В зоне кухни-гостиной — панорамные окна с выходом на веранду. При таком архитектурном решении пространство вашего дома не будет ограничено стенами. Природа, к которой стремятся жители больших городов, станет продолжением вашего интерьера.
Коттеджи подключены к центральным коммуникациям: водопроводу, канализации, газовой магистрали, электричеству и высокоскоростному интернету. В поселке работает локальная служба эксплуатации, которая решает все бытовые вопросы за вас: обеспечивает безопасность, отвечает за исправную работу коммуникаций, чистит от снега и листвы дороги и тротуары. А вы в это время наслаждаетесь чистым воздухом и активным образом жизни.
Коттеджный поселок «Лугинино Парк» строится в окружении смешанных лесов всего в 1 км от Зеленограда. Близкое расстояние до города дает жителям возможность пользоваться всеми преимуществами городской инфраструктуры: быстро добираться до школ, детских садов и медицинских учреждений как на машине, так и на общественном транспорте. Благодаря отличной локации поселка, жители «Лугинино Парк» могут легко получать доставки на дом или забирать свои заказы в ближайших пунктах выдачи маркетплейсов.
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Сайт: kp-lugininopark.ru/a
Телефон: 8-495-153-69-06
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