Многие семьи, которые мечтают о жизни на природе, ищут возможность купить загородный дом в ипотеку. Часто платежи по кредиту оказываются слишком высокими, и семьи откладывают свою мечту на неопределенное время.

Коттеджный поселок «Лугинино Парк» может стать отличным вариантом для тех, кто мечтает о загородном доме, но беспокоится о размере ежемесячных платежей. Приобрести дом с участком в «Лугинино Парк» можно по одной из самых низких на рынке загородной недвижимости ипотечной ставке — 3% годовых. При этом ежемесячный платеж составит всего 37 300 рублей.

Чтобы семьям было проще переехать на свежий воздух, расширить пространство для жизни и реализации своих увлечений, в КП «Лугинино Парк» действуют самые выгодные ипотечные программы от банка ДОМ.РФ: