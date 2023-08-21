Салон красоты «Отрада» в корпусе 1401 в поиске профессионалов своего дела, искренне увлечённых своей работой.
Заработная плата — от 50000 рублей в месяц.
Срочно требуются:
- парикмахер-универсал
- мастер ногтевого сервиса.
Работодатель предлагает:
- все необходимые условия и материалы для комфортной работы предоставляет салон
- график сменный — обсуждается индивидуально с мастером
- стабильный доход
- своевременная выплата зарплаты
- действующая клиентская база
- программа лояльности для сотрудников и клиентов
- уют и комфорт для всех.
Рейтинг на Яндекс.Картах 4.8*.
«Отрада» ждёт именно вас!
Адрес: Зеленоград, корпус 1401 (вход со стороны «Пятерочки»)
Телефон для связи: 8-925-114-87-50
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.
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