Нежнейший творожный сыр с королевскими креветками и свежим огурчиком прекрасно дополняют крем краба, а кусочки апельсина дают тот самый свежий летний вкус. Завершает эту гастрономическую картину дуэт двух соусов с ненавязчивой пикантной ноткой.

Это не просто ролл, а настоящее произведение искусства кулинарии!

Эта летняя вкуснятина уже ждёт тебя на сайте surasushi.ru в разделах «роллы» и «новинки».

Искренне твои, SURA SUSHI