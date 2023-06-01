Лето наконец-то наступило, и меню SURA SUSHI готово порадовать тебя новым ярким роллом «Калейдоскоп».
Нежнейший творожный сыр с королевскими креветками и свежим огурчиком прекрасно дополняют крем краба, а кусочки апельсина дают тот самый свежий летний вкус. Завершает эту гастрономическую картину дуэт двух соусов с ненавязчивой пикантной ноткой.
Это не просто ролл, а настоящее произведение искусства кулинарии!
Эта летняя вкуснятина уже ждёт тебя на сайте surasushi.ru в разделах «роллы» и «новинки».
Искренне твои, SURA SUSHI
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