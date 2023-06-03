Боксерский клуб и фитнес-клуб чемпиона Европы, мастера спорта СССР по боксу Сергея Майфата проводит набор детей от 7 до 16 лет, желающих дружно и весело провести летние каникулы на берегу Черного моря, в г. Сочи. Поездка планируется на конец июля и продлится 21 день. Ребят ждут экскурсии, развлечения и тренировки под руководством основателя клуба Майфата Сергея Викторовича.
В стоимость включены:
- ж/д (авиа) билеты
- проживание
- 3-разовое питание
- ежедневные 2-разовые тренировки
- прогулки и развлекательные мероприятия
- экскурсии
- общая физическая и специальная подготовка с Чемпионом Европы, Мастером Спорта СССР по боксу, Сергеем Викторовичем Майфатом.
Планируемая дата выезда: 17 или 18 июля 2023 года.
Продолжительность поездки: 21 день.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-926-892-88-88
Сайт: mayfatboxinggym.ru
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