Боксерский клуб и фитнес-клуб чемпиона Европы, мастера спорта СССР по боксу Сергея Майфата проводит набор детей от 7 до 16 лет, желающих дружно и весело провести летние каникулы на берегу Черного моря, в г. Сочи. Поездка планируется на конец июля и продлится 21 день. Ребят ждут экскурсии, развлечения и тренировки под руководством основателя клуба Майфата Сергея Викторовича.