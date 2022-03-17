В непростое для многих время сообщество профессионалов-психологов «Спокойно» оказывает доступную и профессиональную психологическую помощь по разным, волнующим пользователей темам.

Вы можете самостоятельно выбрать специалиста из предложенных — по нужным параметрам, личному запросу или направлению, записаться на удобное вам время.

Сервис Spokoino.me позволяет проводить терапию через Интернет с использованием zoom, ватсап или телеграм. Вы можете получить доступ к профессиональной помощи из любой точки мира. 10% прибыли в обязательном порядке идет на развитие социальных площадок бесплатной помощи.

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Телефон: 8-495-127-75-72

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