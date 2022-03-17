«Спокойно» — подбор опытного психолога под ваш запрос. Консультация онлайн 17.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Как помочь себе, если тревожно, испытываете гнев или теряете энергию? Где взять силы? Как жить свою жизнь, а не наблюдать за чужой? Если вы задаете такие вопросы, доверьтесь профессиональным психологам «Спокойно».

В непростое для многих время сообщество профессионалов-психологов «Спокойно» оказывает доступную и профессиональную психологическую помощь по разным, волнующим пользователей темам.

Вы можете самостоятельно выбрать специалиста из предложенных — по нужным параметрам, личному запросу или направлению, записаться на удобное вам время.

Сервис Spokoino.me позволяет проводить терапию через Интернет с использованием zoom, ватсап или телеграм. Вы можете получить доступ к профессиональной помощи из любой точки мира. 10% прибыли в обязательном порядке идет на развитие социальных площадок бесплатной помощи.

Выбрать психолога: Spokoino.me
Телефон: 8-495-127-75-72
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Метки:
психологическая помощь
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