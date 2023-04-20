В наступлении беременности всегда участвуют двое: женщина и мужчина. Пара считается бесплодной, если беременность не наступает в течение года регулярной половой жизни без предохранения. А знаете ли вы, что почти в половине случаев причиной бесплодия является неспособность сперматозоидов к оплодотворению яйцеклетки, то есть мужское бесплодие?

Обследование мужчины в бесплодной паре целесообразно начинать со спермограммы и MAR-теста.

Спермограмма — это скрининговое исследование спермы (эякулята), позволяющее оценить оплодотворяющую способность мужчины (фертильность) и выявить заболевания мужской половой системы.

MAR-тест — это лабораторный анализ, определяющий процент сперматозоидов, покрытых антиспермальными антителами. Антиспермальные антитела не дают взаимодействовать сперматозоиду и яйцеклетке, поэтому беременность не наступает. Это значит, что иммунная система работает против собственных клеток. В норме, такая реакция не возникает.

Раннее выявление нарушений увеличивает шансы мужчины стать отцом в будущем.