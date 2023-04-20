Спермограмма и MAR-тест в медицинском центре «Литех Зеленоград» — что это за анализы, кому показаны и как их сдавать 20.04.2023 Реклама

В медицинском центре «Литех Зеленоград» вы можете сдать спермограмму и MAR-тест. Рассказываем — что это за анализы, кому показаны* и как их правильно сдать.

В наступлении беременности всегда участвуют двое: женщина и мужчина. Пара считается бесплодной, если беременность не наступает в течение года регулярной половой жизни без предохранения. А знаете ли вы, что почти в половине случаев причиной бесплодия является неспособность сперматозоидов к оплодотворению яйцеклетки, то есть мужское бесплодие?

Обследование мужчины в бесплодной паре целесообразно начинать со спермограммы и MAR-теста.

Спермограмма — это скрининговое исследование спермы (эякулята), позволяющее оценить оплодотворяющую способность мужчины (фертильность) и выявить заболевания мужской половой системы.

MAR-тест — это лабораторный анализ, определяющий процент сперматозоидов, покрытых антиспермальными антителами. Антиспермальные антитела не дают взаимодействовать сперматозоиду и яйцеклетке, поэтому беременность не наступает. Это значит, что иммунная система работает против собственных клеток. В норме, такая реакция не возникает.

Раннее выявление нарушений увеличивает шансы мужчины стать отцом в будущем.

Чем отличается спермограмма от MAR-теста?

Как правило, спермограммы достаточно для постановки верного диагноза, однако случается, что она не показывает отклонений, а зачатие не происходит. В таком случае врач назначает дополнительную диагностику в виде МАR — теста.

Кому показан анализ?

  • Мужчинам в бесплодной паре.
  • Если пара планирует беременность (грамотный подход).
  • В рамках комплексного обследования перед применением ЭКО и других вспомогательных технологий.
  • Будущим донорам.

Как собрать биоматериал?

  • Материал собирается путём мастурбации в сухой, чистый пластиковый контейнер.
  • Рекомендуется не менее, чем 48-часовое и не более чем 7-дневное половое воздержание.
  • Накануне нельзя посещать баню или сауну, подвергаться воздействию УВЧ.
  • Также для повышения точности результатов рекомендуется сдавать анализ несколько раз, с интервалом в 1-2 недели.
  • Контейнер с биоматериалом для спермограммы должен быть доставлен в лабораторию в течение одного часа.

Преимущества обращения в «Литех Зеленоград»

В медицинском центре «Литех Зеленоград» вы можете сдать спермограмму и MAR-тест в комфортных условиях: имеется специальная комната, с соблюдением всех гигиенических норм и с функцией видеостимуляции.

Также для соблюдения температурного режима, биоматериал сразу помещается в специальный термос-контейнер и оперативно доставляется в лабораторию. И уже через несколько часов готов результат.

Сдать можно только по предварительной записи, позвонив по телефону 8-929-647-1805.

По промокоду «зеленоградру» — скидка 15%. Промокод действителен до 15.05.2023.

Адрес: корпус 1805
Часы работы: ежедневно с 7:00 до 19:00
Вконтакте, Инстаграм**

Будьте здоровы.

Лицензия: ЛО-77-01-021224 от 01.06.2021

* Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
** Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.

Метки:
медицинские услуги, анализы, Литех
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