В медицинском центре «Литех Зеленоград» вы можете сдать спермограмму и MAR-тест. Рассказываем — что это за анализы, кому показаны* и как их правильно сдать.
В наступлении беременности всегда участвуют двое: женщина и мужчина. Пара считается бесплодной, если беременность не наступает в течение года регулярной половой жизни без предохранения. А знаете ли вы, что почти в половине случаев причиной бесплодия является неспособность сперматозоидов к оплодотворению яйцеклетки, то есть мужское бесплодие?
Обследование мужчины в бесплодной паре целесообразно начинать со спермограммы и MAR-теста.
Спермограмма — это скрининговое исследование спермы (эякулята), позволяющее оценить оплодотворяющую способность мужчины (фертильность) и выявить заболевания мужской половой системы.
MAR-тест — это лабораторный анализ, определяющий процент сперматозоидов, покрытых антиспермальными антителами. Антиспермальные антитела не дают взаимодействовать сперматозоиду и яйцеклетке, поэтому беременность не наступает. Это значит, что иммунная система работает против собственных клеток. В норме, такая реакция не возникает.
Раннее выявление нарушений увеличивает шансы мужчины стать отцом в будущем.
Как правило, спермограммы достаточно для постановки верного диагноза, однако случается, что она не показывает отклонений, а зачатие не происходит. В таком случае врач назначает дополнительную диагностику в виде МАR — теста.
- Мужчинам в бесплодной паре.
- Если пара планирует беременность (грамотный подход).
- В рамках комплексного обследования перед применением ЭКО и других вспомогательных технологий.
- Будущим донорам.
- Материал собирается путём мастурбации в сухой, чистый пластиковый контейнер.
- Рекомендуется не менее, чем 48-часовое и не более чем 7-дневное половое воздержание.
- Накануне нельзя посещать баню или сауну, подвергаться воздействию УВЧ.
- Также для повышения точности результатов рекомендуется сдавать анализ несколько раз, с интервалом в 1-2 недели.
- Контейнер с биоматериалом для спермограммы должен быть доставлен в лабораторию в течение одного часа.
В медицинском центре «Литех Зеленоград» вы можете сдать спермограмму и MAR-тест в комфортных условиях: имеется специальная комната, с соблюдением всех гигиенических норм и с функцией видеостимуляции.
Также для соблюдения температурного режима, биоматериал сразу помещается в специальный термос-контейнер и оперативно доставляется в лабораторию. И уже через несколько часов готов результат.
Сдать можно только по предварительной записи, позвонив по телефону 8-929-647-1805.
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