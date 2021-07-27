Специальные цены на ночные сеансы в «Синема Парк Зеленопарк» 27.07.2021 Реклама

До 31 августа во всей сети «Синема Парк» ежедневно с 22:00 специальные цены на сеансы — от 250 рублей — действуют на сеансы во всех залах все дни недели. В том числе в «Синема Парк Зеленопарк». И не забудьте попкорн!

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Метки:
Зеленопарк, Синема парк
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