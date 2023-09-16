«Soul Restaurant» — здесь вы найдете привлекательные цены на ресторанное меню, уютное место и доставку еды прямо «из-под ножа». Выбирая Soul, вы получаете вкусные, горячие блюда, качественный сервис, экономию времени и удовольствие. А ресторан, в свою очередь, благодарит вас за ваш выбор вкусными подарками.
Друзья, на улице становится прохладно, за окном ветер и дождь, а в ресторане Soul всегда уютно, тепло и вкусно.
Почему стоит выбрать именно этот ресторан для приятного времяпрепровождения?
Всё просто!
Служба доставки «Soul Restaurant» — единственная служба доставки еды с большим выбором ресторанных блюд, которые готовят отличные повара специально для вас «из-под ножа»!
Вы получаете не только вкусное, но и красивое блюдо .
Если вы не знаете, что съесть на завтрак/обед или ужин, в меню есть уже готовые комбинации блюд, которые вас освобождают от сложного выбора и экономят не только ваше время, но и деньги.
А для тех кто устал сидеть дома у «Soul Restaurant» есть уютное пространство, в котором вы сможете провести время со своим алкоголем.
Здесь вас встретит вежливый персонал, что сделает ваше посещение легким и приятным!
Адрес ресторана: корпус 2022
Режим работы:
- Пн-Чт — 10:00-22:00
- Пт-Вс — 10:00-23:00
Бронирование столиков и заказ блюд:
- на сайте soulzel.ru
- по телефону 8-903-739-69-62