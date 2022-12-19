Соляная пещера «Pro Соль» приглашает пройти курс укрепления иммунитета в Зеленограде — приходите семьями, ждут взрослых и детей от 1 года 19.12.2022 Реклама

Соляная пещера «Pro Соль» предлагает свои услуги всем жителям города, и особенно — родителям детей школьников и дошкольников. Сейчас сезон острых вирусных заболеваний и многим нужно восстановиться после перенесенных простуд, гриппа. Скоро каникулы, праздничные дни — можно провести их эффективно и с пользой. «Pro Соль» приглашает вас в большую соляную пещеру Зеленограда! Детей принимают в возрасте от 1 года.

Соляная пещера помогает:

  • защитить организм от вирусных, бактериальных инфекций
  • очистить дыхательные пути от микробов и пыли и восстановить их микрофлору
  • бороться с аллергией.

Акция:
12 сеансов по цене 3 900 рублей.
Специальное предложение действует до 7 января 2023 года.

Проконсультироваться и забронировать абонемент можно по телефону: 8-915-018-18-31
Адрес: Зеленоград, ул. Каменка, к. 1805

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Соляная пещера «Pro Соль» приглашает пройти курс укрепления иммунитета в Зеленограде — приходите семьями, ждут взрослых и детей от 1 года Реклама
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