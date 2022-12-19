Соляная пещера «Pro Соль» предлагает свои услуги всем жителям города, и особенно — родителям детей школьников и дошкольников. Сейчас сезон острых вирусных заболеваний и многим нужно восстановиться после перенесенных простуд, гриппа. Скоро каникулы, праздничные дни — можно провести их эффективно и с пользой. «Pro Соль» приглашает вас в большую соляную пещеру Зеленограда! Детей принимают в возрасте от 1 года.