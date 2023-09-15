SmartyKids раскроет умственный потенциал вашего ребенка — приходите на пробное занятие и убедитесь 15.09.2023 Реклама ИП Ахметова Е.А., ИНН 773576203287, erid:LatgBvtoX

Каждый год образование становится все более важным, и родители стремятся дать своим детям максимум знаний, чтобы обеспечить им успешное будущее. Однако, важно помнить, что детство — это время радости, веселья и неуемной энергии. Никто не хочет, чтобы их дети проводили дни, принуждая себя к скучным и монотонным урокам.

В SmartyKids уделяют особое внимание тому, чтобы образование и детство находились в гармонии. Здесь создали уникальное пространство, где каждое занятие — это увлекательное приключение, а каждый ученик — герой своей собственной истории успеха.

Образовательные программы SmartyKids

Ментальная Арифметика (4-14 лет): учат детей считать в уме быстро и точно, активируя оба полушария мозга и развивая память, логическое мышление и концентрацию внимания.

Скорочтение (7-10 лет): помогают развить навык эффективного чтения и понимания прочитанного, используя инновационные методики.

Каллиграфия (7-14 лет): улучшают почерк и учат детей работать с текстом, делая их письмо красивым и четким.

Финансовая Грамотность (8 лет и старше): обучают искусству управления деньгами, развивая память, внимание и мышление.

MasterЧтение (10-14 лет): совмещают скорочтение и профориентацию, помогая детям понимать свои интересы и потенциал.

Что делает SmartyKids особенным?

Игровой подход: внедряют увлекательные сюжеты, игровые механики, задания и вознаграждения, чтобы учеба стала увлекательным приключением.

Профессиональные педагоги: преподаватели SmartyKids — опытные специалисты, готовые вдохновлять и развивать каждого ученика.

Индивидуальный подход: SmartyKids учитывают уникальные потребности и возможности каждого ребенка, помогая им раскрыть свой потенциал.

С каждым днем SmartyKids видит, как ученики становятся более уверенными и успешными в учебе и жизни. Цель SmartyKids — не только обучить, но и вдохновить, помочь детям почувствовать радость открытия новых знаний.

Приходите на пробное занятие и убедитесь в этом сами!

SmartyKids находится по адресу: Зеленоград, площадь Юности, 2, строение 1, кабинет 12.

Звоните по телефону: 8-995-770-01-77, чтобы записаться и обсудить, как SmartyKids может помочь вашему ребенку раскрыть свой потенциал и оставаться радостным и счастливым ребенком.

Присоединяйтесь к SmartyKids, и создавайте вместе успешное будущее вашего ребенка, сохраняя радость детства!

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Метки:
образование и обучение
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