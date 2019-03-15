Чем женщины Зеленограда отличаются от жительниц других городов? Откуда сегодня столько проблем в воспитании детей, во взаимоотношениях с ними? Как их решать? Есть ли какая-то особая роль у женщины в современном обществе? На эти и другие вопросы мы ищем ответы с Мариной Галиевой, психологом, аспирантом МГППУ, автором программы только для женщин «Судьба женщины».
— Марина, самый животрепещущий вопрос многих женщин к Вам — как быть и мамой, и женой, и развиваться профессионально, при этом не потерять себя, да и семью?
Современные женщины действительно живут и созидают в условиях далеко не простых. Каждая их перечисленных ипостасей женщины, вся ее многогранность требуют развития, потому что мир такой, мы такие, время ускоряется, сферы нашей жизни — ни одна из них — будто бы не требуют отлагательств. Конечно же, у женщин в жизни иные приоритеты, не такие, как у мужчин. Если у нас есть дети, то в первую очередь мы должны как картину рисовать именно наших детей, накладывая штрих за штрихом образ их личности, посвящать им большую часть своего внимания, своей заботы. Роль матери — любящей, отзывчивой, принимающей — не сможет восполнить никто. Но при этом мужчина для женщины всегда на первом месте, именно она его вдохновляет на свершения, на победы в социуме, потому что это его задача, не женская. Истинное женское развитие в профессии, в общественной деятельности происходит только тогда, когда у нее лад с мужем и с детьми. Понимать и применять эти знания в жизни мы учимся на нашей программе «Судьба Женщины». На занятиях есть возможность не только мудрствовать, делиться опытом, но и получать необходимые навыки, как сейчас говорят, «лайфхаки», для того, чтобы начать действовать и воплотить знания в жизнь!
— По официальным данным в России сегодня более 60% семей распадаются. Может ли женщина как-то изменить ситуацию?
Как мне кажется, только женщина и может. Да, милые женщины, на нас лежит большая ответственность в решении этого вопроса! Все дело в том, что мы забыли, кто мы есть. Удивительные создания, не побоюсь этого слова — богини! Только женщина может создать такое пространство в своем доме, в котором каждый член семьи в идеале напитывается светом, добром, принятием и выходит в мир — побеждать. То есть женщина хранит лад, создает лучшие взаимоотношения с каждым, кто рядом с ней, кто ее окружает. Такое пространство не под силу создать мужчине. Но если женщина богиня, то кто же для нее мужчина? Именно. Мужчина для женщины — бог. И относиться к нему необходимо соответственно: вдохновлять, окутывать тайной, загадкой, удивлять и, конечно, заботиться. Снизится ли процент разводов и недопониманий, если мы, женщины, так будем видеть наших мужчин? И этому, определенно, стоит учиться.
— Марина, а как надо видеть детей, чтобы не было этих многочисленных проблем в воспитании — от гиперактивности до постоянных домашних заданий всей семьей по вечерам. И это я еще не говорю про гаджеты.
Многие заметили, что дети сейчас приходят другие. Они совершено не похожи не только на бабушек и дедушек, но даже на нас, своих родителей поколения 70-80х. Это дети другого, нового сознания. И что же происходит? Люди старого сознания пытаются понять и воспитать людей с новым. Конечно же, конфликт неминуем. Нам необходимо, в первую очередь, это просто осознать. И вновь я с уверенностью скажу, что сознание более гибкое и подвижное у женщины, то есть мы, помимо того, что владеем с рождения искусством воспитания самых прекрасных детей, можем скорее увидеть, что для решения всех проблем в воспитании детей нам самим надо преобразиться. То же происходит и в школе. Дети новые — система старая. Они не могут терпеть такое давление, навязывание абсолютно ничего не развивающих в них домашних заданий, отсутствие интереса к ним со стороны учителя — вот и возникают гаджеты, где все быстро, где за час проживаешь несколько жизней, есть те возможности, которые никто не хочет раскрывать в них в реальном мире.
— Марина, в конце не могу не просить Вас открыть тайну. Вы много общаетесь с разными женщинами в разных городах. Отличаются ли женщины Зеленограда от жительниц других городов?
Все женщины, с которыми я общаюсь, таят в себе загадку. И эту именно загадку в нас всегда ищут мужчины! Так вот женщины в Зеленограде, более загадочные почему-то, чем женщины других городов, в которых мне посчастливилось вести программы. Еще я заметила, что многие признают авторитетным именно то, что актуально и востребованно в Москве, поэтому программу «Судьба Женщины» я действительно первоначально запускала именно там, был большой интерес со стороны женского сообщества Москвы. Но при этом наши женщины чуть более, чем другие, нуждаются в раскрытии своих талантов, которых очень много, которые именно могут помочь найти свою судьбу, свое предназначение в этом мире. А оно однозначно есть у каждой женщины.
Справка: Марина Галиева, психолог, аспирант МГППУ с практическим опытом консультирования, разработки и ведения программ более 5 лет, исполнительный директор Международного центра гуманной педагогики, автор программы «Судьба Женщины».
Старт программы «Судьба Женщины»: 27 марта (среда), г. Зеленоград, корпус 401, Библиотека № 251
Группы: дневная 13:00—16:30; вечерняя 18:30—21:00.
Подробная информация о программе: http://project1058753.tilda.ws/
Сообщество в Вк: https://vk.com/womanneo
Записаться на программу можно по телефону: +7(905)558-57-35
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.