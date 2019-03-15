— Марина, самый животрепещущий вопрос многих женщин к Вам — как быть и мамой, и женой, и развиваться профессионально, при этом не потерять себя, да и семью?

Современные женщины действительно живут и созидают в условиях далеко не простых. Каждая их перечисленных ипостасей женщины, вся ее многогранность требуют развития, потому что мир такой, мы такие, время ускоряется, сферы нашей жизни — ни одна из них — будто бы не требуют отлагательств. Конечно же, у женщин в жизни иные приоритеты, не такие, как у мужчин. Если у нас есть дети, то в первую очередь мы должны как картину рисовать именно наших детей, накладывая штрих за штрихом образ их личности, посвящать им большую часть своего внимания, своей заботы. Роль матери — любящей, отзывчивой, принимающей — не сможет восполнить никто. Но при этом мужчина для женщины всегда на первом месте, именно она его вдохновляет на свершения, на победы в социуме, потому что это его задача, не женская. Истинное женское развитие в профессии, в общественной деятельности происходит только тогда, когда у нее лад с мужем и с детьми. Понимать и применять эти знания в жизни мы учимся на нашей программе «Судьба Женщины». На занятиях есть возможность не только мудрствовать, делиться опытом, но и получать необходимые навыки, как сейчас говорят, «лайфхаки», для того, чтобы начать действовать и воплотить знания в жизнь!

— По официальным данным в России сегодня более 60% семей распадаются. Может ли женщина как-то изменить ситуацию?

Как мне кажется, только женщина и может. Да, милые женщины, на нас лежит большая ответственность в решении этого вопроса! Все дело в том, что мы забыли, кто мы есть. Удивительные создания, не побоюсь этого слова — богини! Только женщина может создать такое пространство в своем доме, в котором каждый член семьи в идеале напитывается светом, добром, принятием и выходит в мир — побеждать. То есть женщина хранит лад, создает лучшие взаимоотношения с каждым, кто рядом с ней, кто ее окружает. Такое пространство не под силу создать мужчине. Но если женщина богиня, то кто же для нее мужчина? Именно. Мужчина для женщины — бог. И относиться к нему необходимо соответственно: вдохновлять, окутывать тайной, загадкой, удивлять и, конечно, заботиться. Снизится ли процент разводов и недопониманий, если мы, женщины, так будем видеть наших мужчин? И этому, определенно, стоит учиться.