Скидка 50% на тюльпаны от «Мяу Флауэрс». Большой букет из 51 свежайшего тюльпана всего за 2750р. с бесплатной доставкой в Зеленограде, Андреевке и Голубом 26.04.2022 ZELENOGRAD.RU

А вы знали, что сезон тюльпанов в самом разгаре? Тюльпаны — нежные весенние цветы, отличаются прекрасной стойкостью и разнообразием сортов.

Для своих любимых покупателей «Мяу Флауэрс» подготовили специальное предложение с 26.04. по 30.04: букеты из 51 потрясающе свежего голландского тюльпана всего за 2750р. вместо 5310р.

Букетик доставят бесплатно по Зеленограду, Андреевке и Голубому. В подарок к заказу фирменная открыточка!

Тюльпаны можно заказать на сайте. Поспешите, предложение ограничено!

Загляните на сайт «Мяу Флауэрс», сколько у них всего красивого! А главное — цветы отменного качества и редких сортов. Современная флористика: супер-стильные букеты и композиции из цветов. Там очень ждут вас!

Метки:
доставка, цветы
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Скидка 50% на тюльпаны от «Мяу Флауэрс». Большой букет из 51 свежайшего тюльпана всего за 2750р. с бесплатной доставкой в Зеленограде, Андреевке и Голубом Реклама
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