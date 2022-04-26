А вы знали, что сезон тюльпанов в самом разгаре? Тюльпаны — нежные весенние цветы, отличаются прекрасной стойкостью и разнообразием сортов.



Для своих любимых покупателей «Мяу Флауэрс» подготовили специальное предложение с 26.04. по 30.04: букеты из 51 потрясающе свежего голландского тюльпана всего за 2750р. вместо 5310р.



Букетик доставят бесплатно по Зеленограду, Андреевке и Голубому. В подарок к заказу фирменная открыточка!



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