Чем занимается компания «ДачаЗел»?

Строительством домов и коттеджей из различных материалов (подберут оптимальное решение);

Ремонтом и реконструкцией старых домов (работают только профессионалы);

Возведением различных пристроек к домам;

Строительством бассейнов.

«ДачаЗел» ведет прямую трансляцию со строящихся объектов в инстаграм @dachazel и facebook.com/stroymdoma. Подписывайтесь на аккаунт «ДачаЗел» в Instagram и смотрите отчеты, полезные фото и видео. Также смотрите канал «ДачаЗел» на Youtube и теперь в ТikTok

Приглашаем посетить офис продаж — для проведения консультаций.

Стройте вместе с ДачаЗел!

График работы офиса в корпусе 2024:

Вторник-суббота 9:00—18:00, воскресенье 9:00—15:00, понедельник — выходной

Тел: 8-926-277-48-36, 8-499-398-02-11