В связи с открытием нового офиса продаж в корпусе 2024 — строительная компания «ДачаЗел» предлагает воспользоваться очень выгодным предложением — а именно скидкой 50% на открытые веранды и пристройки — при заключении договора на строительство жилого дома.
Наш офис продаж
Строительная компания ДачаЗел
Условия проведения «Акции»:
- Подписаться на инстаграм страничку компании
- Заключить договор на строительство жилого дома до 15 мая 2021 года
Чем занимается компания «ДачаЗел»?
- Строительством домов и коттеджей из различных материалов (подберут оптимальное решение);
- Ремонтом и реконструкцией старых домов (работают только профессионалы);
- Возведением различных пристроек к домам;
- Строительством бассейнов.
«ДачаЗел» ведет прямую трансляцию со строящихся объектов в инстаграм @dachazel и facebook.com/stroymdoma. Подписывайтесь на аккаунт «ДачаЗел» в Instagram и смотрите отчеты, полезные фото и видео. Также смотрите канал «ДачаЗел» на Youtube и теперь в ТikTok
Приглашаем посетить офис продаж — для проведения консультаций.
Стройте вместе с ДачаЗел!
График работы офиса в корпусе 2024:
Вторник-суббота 9:00—18:00, воскресенье 9:00—15:00, понедельник — выходной
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