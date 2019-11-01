Уникальность имплантов

Имплантаты Nobel Biocare — являются несомненным лидером на рынке стоматологических услуг. Но остается одно качество, которое заставляет некоторых пациентов воздержаться от выбора именно этих имплантатов — цена.



Цена имплантатов Nobel Biocare оправдана, поскольку при установке качественных имплантатов вы гарантированно получаете также и максимально высокий уровень стоматологического сервиса, который позволяет практически полностью исключить отторжение искусственного зубного корня и связанные с ним значительные расходы, а так же мы даем пожизненную гарантию на имплантаты Nobel Biocare.



Задача нашей сети стоматологических клиник — стремиться к улучшению результатов лечения, уделяя особое внимание безопасности и новейшим технологиям, а качественные оборудование и материалы, в том числе имплантаты Nobel, цена на которые у нас полностью оправдана их высочайшим качеством, помогают нам в этом.

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