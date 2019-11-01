Скидка 30% на имплантаты премиум-класса Nobel Biocare и 10% на последующее протезирование 01.11.2019 Группа компаний «Никор»

Отличная новость! По многочисленным просьбам возобновляем акцию на импланты премиум-класса Nobel Biocare. С 1 ноября по 31 января действует скидка на имплант 30% и 10% на последующее протезирование.

Nobel Biocare — самый надежный бренд имплантов в мире с пожизненной гарантией.

Уникальность имплантов

Имплантаты Nobel Biocare — являются несомненным лидером на рынке стоматологических услуг. Но остается одно качество, которое заставляет некоторых пациентов воздержаться от выбора именно этих имплантатов — цена.

Цена имплантатов Nobel Biocare оправдана, поскольку при установке качественных имплантатов вы гарантированно получаете также и максимально высокий уровень стоматологического сервиса, который позволяет практически полностью исключить отторжение искусственного зубного корня и связанные с ним значительные расходы, а так же мы даем пожизненную гарантию на имплантаты Nobel Biocare.

Задача нашей сети стоматологических клиник — стремиться к улучшению результатов лечения, уделяя особое внимание безопасности и новейшим технологиям, а качественные оборудование и материалы, в том числе имплантаты Nobel, цена на которые у нас полностью оправдана их высочайшим качеством, помогают нам в этом.

Записывайтесь на консультацию в сеть стоматологических клиник «Никор» по телефону: 8(499)272-48-58

Более подробная информация на сайте: Nikor-n.ru

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