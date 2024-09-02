В ЦКО и ДО вас научат!

Начни с бесплатного Открытого IT-урока в сентябре — попробуй себя в роли IT-специалиста.

IT-Программы для школьников 2-11 классов

Обучаясь в ЦКО и ДО по многоуровневым IT-Программам с нуля до специалиста, школьники проходят реальный тест-драйв IT-профессий — знакомятся с работой IT-специалистов. Пройдя полный цикл обучения, школьники получают системное IT-образование и Свидетельство об IT-профессии с регистрацией в федеральном реестре.

Как проходит обучение с индивидуальным подходом

В течение учебного года с октября по май в ЦКО и ДО работают бесплатные дополнительные занятия. Для тех, кому учиться легко, подбираются задания повышенной сложности. Программы разделяются по степени сложности и есть возможность индивидуально скорректировать программу.

Школьники могут выбрать любую программу любого уровня сложности после собеседования. Перед зачислением на обучение для каждого школьника подбирается программа по его интересам и исходному уровню подготовки. Каждый уровень программы — законченный блок тем. Поэтому начать изучать IT можно и в 11 классе. Но лучше начать осваивать IT с раннего возраста с последовательным наращиванием знаний!