Более 25 лет! «Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования» обучает школьников 2-11 классов с «нуля» до IT-специалиста. Открыт набор на 2024/25 учебный год — начни бесплатно!
Начни с бесплатного Открытого IT-урока в сентябре — попробуй себя в роли IT-специалиста.
IT-Программы для школьников 2-11 классов
Обучаясь в ЦКО и ДО по многоуровневым IT-Программам с нуля до специалиста, школьники проходят реальный тест-драйв IT-профессий — знакомятся с работой IT-специалистов. Пройдя полный цикл обучения, школьники получают системное IT-образование и Свидетельство об IT-профессии с регистрацией в федеральном реестре.
Как проходит обучение с индивидуальным подходом
В течение учебного года с октября по май в ЦКО и ДО работают бесплатные дополнительные занятия. Для тех, кому учиться легко, подбираются задания повышенной сложности. Программы разделяются по степени сложности и есть возможность индивидуально скорректировать программу.
Школьники могут выбрать любую программу любого уровня сложности после собеседования. Перед зачислением на обучение для каждого школьника подбирается программа по его интересам и исходному уровню подготовки. Каждый уровень программы — законченный блок тем. Поэтому начать изучать IT можно и в 11 классе. Но лучше начать осваивать IT с раннего возраста с последовательным наращиванием знаний!
Закрепление IT-знаний на практике
Полученные IT-знания на занятиях школьники закрепляют на практике. В каждый курс включена курсовая работа — это, например, игра, сайт, мультфильм в зависимости от программы обучения. Перед Новым годом школьники участвуют в хакатонах, выполняя задание на время в команде. В учебный процесс включены олимпиады по всем IT-программах. Все задания подбираются с учётом пройденной программы, поэтому шансы победить у всех одинаковые.
Ежегодно весной проходит IT-Конференция ЦКО и ДО, на которой школьники представляют свои проекты. Многие проекты создаются коллективами авторов. Работая над проектами, школьники общаются и находят друзей по интересам.
Учиться в ЦКО и ДО «Доступно. Интересно. Результативно»!
Школьники младших классов получают продвинутые навыки работы на компьютере и представление о самых актуальных направлениях IT, обучаясь по двум IT-программам:
>> IT-Start (3 уровня) | 2-5 кл.
IT-грамотность (от основ до продвинутых навыков). Анимация и 3D-моделирование. Логика и программирование в визуальных средах
Пройдя полный цикл обучения, школьники из начинающих пользователей станут продвинутыми пользователями и получат широкий обзор современных IT. У них сформируется правильное представление о цифровом мире, и они познакомятся с разными IT-специальностями. Так, например, создавая персонажи для игр и свою игру, школьник пробует себя в роли геймдизайнера и в роли программиста.
>> IT-Total (1 уровень) | 5-7 кл.
4 в 1. Базовые знания и навыки по 4-м основным IT-направлениям в 1-ом курсе:
Системное администрирование, Программирование, Компьютерный дизайн, Веб-технологии
Школьники получат базовые знания и навыки по основным IT-направлениям, необходимые каждому современному человеку.
Старшеклассники выбирают в ЦКО и ДО заинтересовавшие их IT-программы и углубляют свои знания до уровня IT-специалиста. Они проходят обучение по четырём IT-программам, ориентированным на мировые стандарты WorldSkills:
>> Программирование (5 уровней) | 6-11 кл.
Языки Python, C++, С#. Графика OpenGL. C# в Unity. Оконные приложения. СУБД и нейросети
Результат освоения программы — от основ до свободного владения языками. На 5 уровне школьники осваивают язык SQL, FrontEnd и BackEnd разработку — разрабатывают реальные профессиональные приложения с использованием баз данных и нейросетей. Таких, как соцсеть, интернет-магазин — с «нуля» до запуска на сервере.
>> Системное администрирование (4 уровня) | 6-11 кл.
Настройка и ремонт ПК. ОС Windows, Linux, Windows Server, Linux-сервер. Сети и оборудование Cisco. Сетевой специалист Cisco начального уровня
Школьники получают практические навыки по обслуживанию персональных компьютеров и навыки проектирования, установки и эксплуатации компьютерных сетей. На 3 и 4 уровнях школьники обучаются на курсах, которые разработаны на базе решений компании Cisco. Занятия проходят в учебных классах ЦКО и ДО на реальном оборудовании Cisco.
>> Web-технологии (3 уровня) | 7-11 кл.
Создание сайтов от статических до динамических сайтов и систем управления контентом (HTML, CSS, Javascript, PHP, SQL, веб-сервер Apache, технология Ajax, SEO, веб-стандарты и др.)
Веб-технологии позволяют создавать широкий спектр программ — от простых сайтов и небольших интернет-магазинов до крупных интернет-порталов, международных онлайн-сервисов и огромных систем автоматизации предприятий. Обучение по этой программе даёт школьнику полное представление о всём спектре современных Веб-технологий и позволяет разрабатывать профессиональные Веб-приложения.
>> Компьютерный дизайн (3 уровня) | 7-11 кл.
От фотоколлажей до рисования персонажей и мультипликации. Видеоклипы. 3D-моделирование. Рекламный и веб-дизайн.
Программа «Компьютерный дизайн» — это синтез творчества и IT. Для освоения программы не обязательно уметь рисовать. Обучение по этой программе ведётся в профессиональных приложениях.
На каждом уровне школьники создают собственные проекты, а на 3-м уровне итогом обучения является создание реального дизайн-проекта. Это позволяет ещё в школьном возрасте сформировать своё портфолио работ и подготовиться к профессиональной работе. Знания и навыки Графического дизайнера имеют быстрое практическое применение — уже на 2-м уровне школьники начинают брать небольшие заказы, то есть становятся фрилансерами.
После окончания полного цикла IT-обучения в ЦКО и ДО школьники получают системные знания и навыки Junior-разработчика. Для того, чтобы стать ITшником не нужны колледж и ВУЗ. Это наиболее быстрый способ получить IT-профессию.
Сдав квалификационный экзамен, школьники получают Свидетельство об IT-профессии с регистрацией в федеральном реестре.
Те школьники, которые не учились в ЦКО и ДО, но имеют исходные знания и навыки в IT, могут пройти тестирование. По его результатам возможно зачисление на любой уровень программы с последующим получением Свидетельства об IT-профессии.
>> Освоение увлекательного мира IT — научится программировать, обслуживать компьютер и сети, разрабатывать сайты, игры, мультфильмы, видео и не только.
>> Старт самостоятельной жизни раньше сверстников. Получив системное IT-образование, школьник может начать трудовую деятельность.
>> Сдать ОГЭ и ЕГЭ по информатике на высоком уровне.
>> Получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Многие ВУЗы учитывают профессиональное обучение в школьные годы.
>> Работать и приобретать реальный опыт в IT-компаниях параллельно с обучением в ВУЗе.
>> Свободно ориентироваться в цифровом мире. Самостоятельно в дальнейшем осваивать современные IT.
>> Cтать конкурентоспособным на рынке труда. Быстрее добиться успеха в будущем в любой сфере деятельности.
ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ В ЦКО и ДО СТАНУТ ОТЛИЧНОЙ СТАРТОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ЛЮБЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!
Иностранные языки для школьников 2-11 классов
Программы для школьников 2-11 классов — с «нуля» до уверенного владения языком:
>> Английский язык от Beginner до Advanced (6 уровней)
>> Английский язык для IT
>> Немецкий язык от A-1 до C-2 (6 уровней)
Занятия проходят в мини-группах. Под руководством опытных преподавателей школьники закладывают базу для успешной сдачи ОГЭ/ ЕГЭ и международных экзаменов. Подробнее.
Программы предназначены для тех, кто испытывает трудности с изучением школьного материала и для тех, кто хочет получить глубокое понимание и успешно сдать ОГЭ, ЕГЭ на высокие баллы.
>> Математика для 3-11 кл.
>> Физика для 7-11 кл.
>> Русский язык для 3-11 кл.
>> Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ
На занятиях преподаватели стараются дать не только знания, но и увлечь школьника — сделать так, чтобы ему самому захотелось понять и разобраться в предмете. Занятия проходят в мини-группах, что позволяет применить индивидуальный подход к каждому школьнику. Подробнее.
ЦКО и ДО предлагает для взрослых IT-курсы и курсы по Английскому языку.
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