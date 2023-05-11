Школа программирования «Софтиум» открывает набор в летние смены в детский клуб «Кид Эволюция» 11.05.2023 Реклама

Детский Клуб «Кид Эволюция» школы программирования «Софтиум» открывает набор школьников от 7 до 14 лет в летние смены. Детей ждёт множество увлекательных занятий — программирование, прыжки на батутах, 3D печать, VR реальность, бассейн и многое другое. Доступна предварительная запись.

Школа программирования «Софтиум» готова предложить вам МЕГА КАНИКУЛЫ 2023! «Софтиум» знает, что вы хотите, чтобы ваши дети получили лучшее лето, и готов сделать это возможным.

Детский клуб «Кид Эволюция» с нетерпением ждет детей уже с 29 мая. В клубе будет множество занятий, которые подойдут каждому ребенку, включая программирование, прыжки на батутах, 3D моделирование, мастер-классы, игры на свежем воздухе, бассейн и трехразовое питание.

Форма пребывания в клубе — дневная. Дети будут заняты с 8:15 до 18:00."Кид Эволюция" гарантирует, что они будут в безопасности наслаждаться лучшими моментами этого лета.

Так что не ждите!
Заполните заявку на сайте и забронируйте место для своего ребенка уже сейчас.Более подробную информацию вы найдете на сайте kidsevo.ru. «Кид Эволюция» обещает, что ваш ребенок не пожалеет о проведённом лете.

What’s App: https://wa.me/79035010162
Телефон администратора: 8-903-501-01-62
Адрес: Зеленоград, корпус 2024.

Метки:
летний отдых, роботехника, технические навыки и программирование, летняя школа
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