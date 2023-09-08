Если вы мечтаете о том, чтобы ваш ребенок или вы сами стали частью мира мюзикла, не упустите эту уникальную возможность. Сейчас активно идет набор и места в группах заканчиваются.

Школа мюзикла Westend в Зеленограде готова помочь вам и вашим детям развиваться в мире искусства, открывая перед вами бесконечные творческие возможности. Не упустите шанс стать частью этой захватывающей и вдохновляющей истории.

Присоединяйтесь к школе мюзикла Westend и дайте крылья вашим мечтам.