Государственная хореографическая школа «Фуэте» объявляет набор детей в 1 классы по дополнительной предпрофессиональной образовательной программе «Хореографической творчество» на 2022-2023 учебный год. Также продолжается набор в подготовительные детские группы.
- Просмотр детей будет проходить в школе 30 мая, в 19:00
- Адрес: Зеленоград, корпус 127
- Возраст учащихся: от 6,6 до 9 лет
- Для того чтобы пройти вступительный экзамен, необходимо предварительно записаться на портале mos.ru.
Продолжается набор детей от 3,5 лет в подготовительные группы по направлениям основы хореографии и исполнительское мастерство.
Чтобы поступить в школу, вам необходимо записаться на пробный бесплатный урок, подать заявление на выбранную программу обучения и пройти испытательный курс.
Детская хореографическая школа «Фуэте», создана в 1992 году при активной поддержке великой балерины, народной артистки СССР О.В. Лепешинской.
Школа предлагает предпрофессиональное хореографическое образование по программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».
Программа:
- Классический танец
- Народно-сценический танец
- Модерн-танец
- История искусств
- Теория музыки
На подготовительном отделении школа предлагает обучение классической хореографии и исполнительского мастерства. Программа классической хореографии включает в себя занятия по ритмике, гимнастике, музыкальному движению, основам классического танца и теории музыки. На исполнительском мастерстве ведутся занятия по вокалу, музыкальной грамоте, актерскому мастерству, музыкальному театру и хореографии.
Факультативное отделение включает вокальную и театральную мастерскую, индивидуальные уроки по классу фортепиано и вокал.
Запись и более подробная информация по телефону: 8-495-944-66-22