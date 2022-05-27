Школа предлагает предпрофессиональное хореографическое образование по программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».

Программа:

Классический танец

Народно-сценический танец

Модерн-танец

История искусств

Теория музыки

На подготовительном отделении школа предлагает обучение классической хореографии и исполнительского мастерства. Программа классической хореографии включает в себя занятия по ритмике, гимнастике, музыкальному движению, основам классического танца и теории музыки. На исполнительском мастерстве ведутся занятия по вокалу, музыкальной грамоте, актерскому мастерству, музыкальному театру и хореографии.

Факультативное отделение включает вокальную и театральную мастерскую, индивидуальные уроки по классу фортепиано и вокал.

Запись и более подробная информация по телефону: 8-495-944-66-22