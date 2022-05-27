Школа «Фуэте» проводит набор в 1 предпрофессиональные классы — просмотр кандидатов 30 мая 30 мая Детская школа хореографии "Фуэте" Возраст от 6 до 9

Государственная хореографическая школа «Фуэте» объявляет набор детей в 1 классы по дополнительной предпрофессиональной образовательной программе «Хореографической творчество» на 2022-2023 учебный год. Также продолжается набор в подготовительные детские группы.

Первый предпрофессиональный класс

  • Просмотр детей будет проходить в школе 30 мая, в 19:00
  • Адрес: Зеленоград, корпус 127
  • Возраст учащихся: от 6,6 до 9 лет
  • Для того чтобы пройти вступительный экзамен, необходимо предварительно записаться на портале mos.ru.

Подготовительные группы

Продолжается набор детей от 3,5 лет в подготовительные группы по направлениям основы хореографии и исполнительское мастерство.

Чтобы поступить в школу, вам необходимо записаться на пробный бесплатный урок, подать заявление на выбранную программу обучения и пройти испытательный курс.

Детская хореографическая школа «Фуэте», создана в 1992 году при активной поддержке великой балерины, народной артистки СССР О.В. Лепешинской.

Школа предлагает предпрофессиональное хореографическое образование по программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».

Программа:

  • Классический танец
  • Народно-сценический танец
  • Модерн-танец
  • История искусств
  • Теория музыки

На подготовительном отделении школа предлагает обучение классической хореографии и исполнительского мастерства. Программа классической хореографии включает в себя занятия по ритмике, гимнастике, музыкальному движению, основам классического танца и теории музыки. На исполнительском мастерстве ведутся занятия по вокалу, музыкальной грамоте, актерскому мастерству, музыкальному театру и хореографии.

Факультативное отделение включает вокальную и театральную мастерскую, индивидуальные уроки по классу фортепиано и вокал.

Запись и более подробная информация по телефону: 8-495-944-66-22

Метки:
профессиональное образование, Фуэте
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