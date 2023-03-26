Школа бильярда «Штос» открывает набор учеников и желающих научиться играть в бильярд 26.03.2023 Реклама

Школа бильярда «Штос» в 16-м микрорайоне на бесплатной основе набирает всех желающих научиться основам бильярда, познать эту игру с правильной, профессиональной точки зрения.

Групповые тренировки 2 раза в неделю будет проводить тренер школы «Штос», КМС и серебряный призер первенства России Кузюк Константин. На встречах будут отрабатываться базовые приемы и техники, выработка тактики и ведение игры, отработки стойки, ударов и «отыгрышей».

Расписание занятий: тренировки проходят каждый вторник и четверг в 20:00.

По всем вопросам и записям обращайтесь по телефону: 8-499-729-91-29.
Адрес: корпус 1650, бильярдный клуб «Штос».

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
бильярд, Штос
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Школа бильярда «Штос» открывает набор учеников и желающих научиться играть в бильярд Реклама
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