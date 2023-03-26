Школа бильярда «Штос» в 16-м микрорайоне на бесплатной основе набирает всех желающих научиться основам бильярда, познать эту игру с правильной, профессиональной точки зрения.
Тренер школы «Штос» Константин Кузюк
Групповые тренировки 2 раза в неделю будет проводить тренер школы «Штос», КМС и серебряный призер первенства России Кузюк Константин. На встречах будут отрабатываться базовые приемы и техники, выработка тактики и ведение игры, отработки стойки, ударов и «отыгрышей».
Расписание занятий: тренировки проходят каждый вторник и четверг в 20:00.
По всем вопросам и записям обращайтесь по телефону: 8-499-729-91-29.
Адрес: корпус 1650, бильярдный клуб «Штос».
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Концерт Олега Погудина «Русский романс» — 4 апреля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Фирменные колбасы, большая пивная карта, комбо-обеды, детское меню — и другие предложения ресторана «Колбасофф» Реклама
Жители Алабушево стали заложниками сразу трёх ударных (буквально) транспортных строек - стены трясутся, дома вибрируют, звенит, скачет и падает посуда Истории
Temple Bar и чайхона «ВГости» приглашают — приходите в рестораны на Центральном проспекте или заказывайте доставку блюд на дом Реклама
Заброшенное большое помещение во «Флейте» выставили на продажу. Раньше там хотели открыть спортклуб Новости
«Жилищнику» запретили использовать вонючую краску, если подъезд невозможно «качественно» проветрить Новости
Не красить подъезд вонючей краской, а просто хорошенько помыть его — неожиданное решение зеленоградского «Жилищника» Новости
Бесплатные мастер-классы для будущих актеров, режиссеров, сценаристов и операторов в киношколе action! Реклама
Приведи свое авто в порядок после зимы — акция на химчистку салона автомобиля от автосервиса «Наш техцентр» Реклама
Эксклюзивное театрализованное танцевальное шоу «Арабская ночь» из серии Лапушкины сказки — 2 апреля в КЦ «Зеленоград» Афиша
В большинстве подъездов Зеленограда нельзя использовать краску с едким запахом — их невозможно проветривать Истории
Флюорография оказалась не обязательна для проведения других медицинских исследований — объяснили в департаменте здравоохранения Новости