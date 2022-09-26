Языковая школа Katrinschool (Катринскул) предлагает качественное образование по авторской методике, удобный формат занятий, подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. На занятия приглашаются школьники и взрослые.
Katrinschool предлагает
- Качественное образование
- Формат занятий — индивидуальный или в группах
- Можно заниматься онлайн или очно
- Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
- Повышение успеваемости по школьной программе
- Углубленное изучение языка по программе преподавателя
- Подготовка к сдаче международных экзаменов и экзаменов в школе
- Удобный график занятий
- Возможность самостоятельного обучение по материалам преподавателя.
Занятия проходят дистанционно (по видеосвязи) или очно у преподавателя, в 9 микрорайоне.
Первое занятие — бесплатно.
Сведения о преподавателе
- Опыт работы — 16 лет
- Образование — МГПУ, учитель английского языка
- Сертификат TEFL/TESOL Teaching Training, выданный в Великобритании (высший балл)
- Certificate Global Teacher’s Festival (2021)
- Macmillan Russia Online Events (2022)
- Удостоверение о повышении квалификации «Подготовка экспертов ЕГЭ» (2022)
- Certificate Macmillan, вебинар «Использование онлайн-ресурсов при подготовке к ЕГЭ» (2022)
- Certificate Macmillan, вебинар «Онлайн-занятия по английскому языку» (2021)
- Методист. Автор множества учебно-методических курсов
- Каждый год преподаватель проходит повышение квалификации и обучение в ФИПИ.
Телефон: 8-900-146-78-70
Сайт школы
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