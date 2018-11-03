Только до 11 ноября можно получить бесплатные купоны на очень выгодный шиномонтаж от 1199 рублей.
Купоны можно приобрести по этой ссылке на нашем сайте: www.автосервис-зеленоград.рф
Купоны будут действительны до 29 декабря 2018 года.
Только до 11 ноября!
Для легковых автомобилей:
Регулировка сход развала 1-й оси 999 вместо 1600 + бесплатная диагностика подвески и колодок дисковых тормозов.
Регулировка сход развала 2х осей 1900 вместо 2500 + бесплатная диагностика подвески и колодок дисковых тормозов.
Если в процессе диагностики будет обнаружена неисправность, то мы её устраним со скидкой 10%
Для джипов, кроссоверов, минивэнов:
- Регулировка сход развала 1-й оси 1500 вместо 1900 + бесплатная диагностика подвески и колодок дисковых тормозов.
- Регулировка сход развала 2х осей 1999 вместо 2800 + бесплатная диагностика подвески и колодок дисковых тормозов.
- Если в процессе диагностики будет обнаружена неисправность, то мы её устраним со скидкой 10%
Для Вашего удобства работы производятся по предварительной записи по телефонам.
Техцентр «Автолидер» +7(985)363-77-44, +7(917)582-74-74,
Автотехцентр «Автолидер» работает в Зеленограде уже более 17 лет, наши клиенты доверяют нам и мы всегда стараемся оправдать это доверие. Мы даем гарантию шесть месяцев на все наши работы при соблюдении условий эксплуатации автомобиля.
Рядом с «Автолидером» находятся четыре кафе, где можно скоротать время ожидания окончания ремонта. Работы производятся только по записи. Выбирайте удобное время и записывайтесь по телефонам: 8 (917)582-74-74 или 8 (985)363-77-44.
Звоните и приезжайте, останетесь довольны!
«Автолидер» находится в поселке Андреевка, 50 метров от АЗС «Карат» в сторону Пятницкого шоссе.
http://автосервис-зеленоград.рф,
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
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