Семейный ресторан «Сопрано» открылся в Савелкинском проезде 06.09.2022 Реклама

«Сопрано» — тот ресторан, где каждый почувствует себя как дома. Здесь ждут вас и вашу семью, всех обещают вкусно накормить, каждому будет здесь уютно. В меню — средиземноморская кухня. Есть детская игровая зона. Можно приходить с питомцами.

Вы никогда не задумывались, друзья, что для нас всех важнее всего? Верно — семья. Это наши дети, родители, бабушки, дедушки, сёстры, дяди и тети. И это наши друзья. Ведь друзья — это тоже семья.

В «Сопрано» можно и нужно прийти всей шумной и большой семьей, включая питомцев. Или пока маленькой семьей. Или на свидание. Или просто посидеть одному. Ресторан, где вас ждут, как ждут дома. Где вас всегда вкусно накормят. Ресторан, где вы сможете провести деловую встречу. Ресторан, где можно отпраздновать любой праздник.

Предложение «Сопрано»

  • Средиземноморская кухня (итальянская)
  • Детская игровая зона
  • Завтраки (при заказе любого завтрака чай или кофе — бесплатно)
  • Бизнес ланч 350 рублей (действует пейджинговая система, позволяющая гостям сэкономить время)
  • Эксклюзивные алкогольные и безалкогольные сорбетто
  • Можно с животными
  • Бесплатная парковка
  • Удобные часы работы
  • Вам всегда рады

Как найти «Сопрано»

  • Адрес: Савелкинский проезд, дом 4, в пристройке к Бизнес Центру
  • Основной вход — со стороны дороги
  • Также можно зайти через БЦ (в часы его работы)

Часы работы:

  • понедельник-четверг с 9:00 до 00:00
  • пятница-воскресенье с 9:00-2:00

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
рестораны и кафе, новое место, дом 4
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Семейный ресторан «Сопрано» открылся в Савелкинском проезде Реклама
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