Вы никогда не задумывались, друзья, что для нас всех важнее всего? Верно — семья. Это наши дети, родители, бабушки, дедушки, сёстры, дяди и тети. И это наши друзья. Ведь друзья — это тоже семья.

В «Сопрано» можно и нужно прийти всей шумной и большой семьей, включая питомцев. Или пока маленькой семьей. Или на свидание. Или просто посидеть одному. Ресторан, где вас ждут, как ждут дома. Где вас всегда вкусно накормят. Ресторан, где вы сможете провести деловую встречу. Ресторан, где можно отпраздновать любой праздник.