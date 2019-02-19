Семейная медицинская клиника «Детство Плюс» приглашает на работу врачей, администратора и медицинскую сестру 19.02.2019 Семейная медицинская клиника «Детство Плюс» Реклама

Приглашаем на постоянную работу администратора. Обязательно наличие медицинского образования или опыт работы в здравоохранении. Работа по графику 2/2. Соцпакет, оформление по трудовому законодательству.

Приглашаем на постоянную работу медицинскую сестру с опытом работы в процедурном кабинете. Работа по графику 2/2. Соцпакет, оформление по трудовому законодательству.

Приглашаем на постоянную работу врачей — аллерголога-иммунолога, и врача педиатра.

Обязанности врачей: консультативный прием пациентов, ведение электронной карты пациента.

Требования к врачам: действующий сертификат по специальности, опыт работы, граждане РФ, владение ПК.

Предоставляется соц. пакет

Мы ждем Ваши резюме по электронной почте info@med-det.ru
тел. 8(495)220-73-26 и 8(499)502-50-05

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"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

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