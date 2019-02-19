Приглашаем на постоянную работу администратора. Обязательно наличие медицинского образования или опыт работы в здравоохранении. Работа по графику 2/2. Соцпакет, оформление по трудовому законодательству.
Приглашаем на постоянную работу медицинскую сестру с опытом работы в процедурном кабинете. Работа по графику 2/2. Соцпакет, оформление по трудовому законодательству.
Приглашаем на постоянную работу врачей — аллерголога-иммунолога, и врача педиатра.
Обязанности врачей: консультативный прием пациентов, ведение электронной карты пациента.
Требования к врачам: действующий сертификат по специальности, опыт работы, граждане РФ, владение ПК.
Предоставляется соц. пакет
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