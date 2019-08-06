Сдается в аренду парикмахерское кресло в студии красоты Beauty House 06.08.2019 студия красоты Beauty House Реклама

Сдается в аренду парикмахерское кресло в студии красоты Beauty House.

По этому вопросу обращаться к Афанасьевой Елене Вячеславовне, тел. 8(903)227-21-14

О салоне:

Никор Beauty house — это стильный дизайн интерьера, в каждом уголке которого можно сделать красивое селфи, панорамные окна с видом на центральный проспект, вкусный кофе и приятная атмосфера.

Услуги

  • разные техники окрашивания волос;
  • детские стрижки;
  • маникюр, педикюр;
  • эпиляция;
  • окрашивание ресниц, бровей и коррекция их формы;
  • все виды макияжа;
  • пилинги и уходовые процедуры для лица.

Приходите!

Вас ждут по адресу: г. Зеленоград, Центральный проспект, корпус 405А.

Записывайтесь по телефонам: 8(499)731-18-65; +7(925)311-45-43

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