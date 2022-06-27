Группа компаний «Телесистемы» ищет новых дилеров для своей продукции. Также требуются менеджеры по привлечению дилеров (удалённо), разработчики РЭА и специалисты по продаже электронной комплектации. Производство — в Зеленограде. Поставки стабильные, есть запас продукции на складе.
Группа компаний «Телесистемы» уже 22 года производит самые маленькие диктофоны в мире — по данным книги рекордов Гиннесса (размер от 5,5х14х35мм, автономность до 62 суток, время записи до 150 суток). Диктофоны Edic-mini легальны для продажи, записи с этих диктофонов принимаются в суде. Подробная информация о продукции на сайте.
В связи с ростом в кризисное время спроса на средства безопасности (к которым относятся диктофоны Edic-mini) и уменьшением текущей дилерской сети (часть дилеров, продававших и импортную продукцию, закрылись) ГК «Телесистемы» ищет новых распространителей для своей продукции.
Дилерская скидка до 30%, выдача пробной партии на реализацию, возможна поддержка реализации в размере месячного оборота. Никаких рисков.
Возможны агентские отношения с интересом в 15% или агентское вознаграждение за рекомендацию продавать нашу продукцию в размере 5% от оборота дилера за 6 месяцев.
Заинтересованы как в новых дилерах, так и в удаленных менеджерах по поиску новых дилеров.
Также есть работа для разработчиков РЭА и специалистов по продаже электронной комплектации.
Контакты
Телефон: 8-495-638-88-00, 8-495-822-02-03
WhatsApp: 8-903-530-10-01
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