Группа компаний «Телесистемы» уже 22 года производит самые маленькие диктофоны в мире — по данным книги рекордов Гиннесса (размер от 5,5х14х35мм, автономность до 62 суток, время записи до 150 суток). Диктофоны Edic-mini легальны для продажи, записи с этих диктофонов принимаются в суде. Подробная информация о продукции на сайте.

В связи с ростом в кризисное время спроса на средства безопасности (к которым относятся диктофоны Edic-mini) и уменьшением текущей дилерской сети (часть дилеров, продававших и импортную продукцию, закрылись) ГК «Телесистемы» ищет новых распространителей для своей продукции.