В помощь родителям собирающих в школу своих детей техцентр «Автолидер» предлагает:
1. Диагностика ходовой части, системы тормозов, системы охлаждения 0 рублей!
Обычная цена 1500 рублей.
Акция действует только до 27. 08. 2018 года.
В услугу входит:
- диагностика системы тормозов,
- диагностика системы охлаждения,
- диагностика ходовой части.
Время оказания услуги: 09.00 — 20.00
Необходима предварительная запись по телефону: 8(917)582-74-74
При записи по телефону и по приезду предупредите, что Вы приехали по акции!
2. Замена масла + диагностика подвески всего за 250 рублей!
Обычная цена 800 рублей.
Акция действует только до 27. 08. 2018 года.
В услугу входит замена масла в двигателе + диагностика подвески.
В случае, если на автомобиле установлена защита двигателя, доплата за услугу составит 200 рублей.
Время оказания услуги: 09.00 — 20.00.
Акция действует только до 27. 08. 2018 года.
Необходима предварительная запись по телефону: 8(917)582-74-74
При записи по телефону и по приезду предупредите, что Вы приехали по акции!
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
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вашему авто !