EMEX. Автозапчасти вовремя.
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Самые интересные цены на акции августа в техцентре «Автолидер» 16.08.2018 Техцентр «Автолидер» Реклама

В помощь родителям собирающих в школу своих детей техцентр «Автолидер» предлагает:

1. Диагностика ходовой части, системы тормозов, системы охлаждения 0 рублей!

Обычная цена 1500 рублей.

Акция действует только до 27. 08. 2018 года.

В услугу входит:

  • диагностика системы тормозов,
  • диагностика системы охлаждения,
  • диагностика ходовой части.

Время оказания услуги: 09.00 — 20.00

Необходима предварительная запись по телефону: 8(917)582-74-74
При записи по телефону и по приезду предупредите, что Вы приехали по акции!

2. Замена масла + диагностика подвески всего за 250 рублей!
Обычная цена 800 рублей.
Акция действует только до 27. 08. 2018 года.

В услугу входит замена масла в двигателе + диагностика подвески.

В случае, если на автомобиле установлена защита двигателя, доплата за услугу составит 200 рублей.

Время оказания услуги: 09.00 — 20.00.
Акция действует только до 27. 08. 2018 года.

Необходима предварительная запись по телефону: 8(917)582-74-74
При записи по телефону и по приезду предупредите, что Вы приехали по акции!

http://автосервис-зеленоград.рф

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СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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