диагностика системы тормозов,

диагностика системы охлаждения,

диагностика ходовой части.

Время оказания услуги: 09.00 — 20.00

Необходима предварительная запись по телефону: 8(917)582-74-74

При записи по телефону и по приезду предупредите, что Вы приехали по акции!

2. Замена масла + диагностика подвески всего за 250 рублей!

Обычная цена 800 рублей.

Акция действует только до 27. 08. 2018 года.

В услугу входит замена масла в двигателе + диагностика подвески.

В случае, если на автомобиле установлена защита двигателя, доплата за услугу составит 200 рублей.