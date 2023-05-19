Салон красоты «Отрада» в 14-м микрорайоне предлагает парикмахерские услуги — женские и мужские стрижки, сложные окрашивания, биозавивка, укладки, мужское окрашивание. Также — маникюр, педикюр, оформление бровей. Предоставляются услуги подолога.
«Отрада» — это уютный салон, где внимательные мастера учтут и воплотят в жизнь ваши пожелания, а приветливые администраторы всегда сварят для вас вкусный кофе.
С салоном красоты «Отрада» ваш путь к красоте пройдёт с радостью!
Адрес: Зеленоград, корпус 1401.
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.
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