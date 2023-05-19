«Отрада» — это уютный салон, где внимательные мастера учтут и воплотят в жизнь ваши пожелания, а приветливые администраторы всегда сварят для вас вкусный кофе.

С салоном красоты «Отрада» ваш путь к красоте пройдёт с радостью!