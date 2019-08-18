Салон красоты «Никор» ищет в свою команду парикмахера и мастера ногтевого сервиса 18.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Станьте частью команды «Никор», если вы стильный, талантливый, молодой, креативный мастер, который следит за новинками бьюти-индустрии и всегда в тренде! Если ты обожаешь свою работу и готов создавать шедевры, то в «Никоре» ждут именно тебя! Вся информация по телефону: +7-903-729-80-46. Салон красоты «Никор», корпус 1204.

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